تأثير الثورة الرقمية على الهوية الثقافية أبرز تحديات تربية الأبناء

أكدت شيخة المنصوري مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بدبي في تصريحات لـ ((البيان))، بأن من أبرز التحديات التي تواجه الأسر هي تأثير الثورة الرقمية على الهوية الثقافية، حيث تعتبر أبرز تحديات تربية الأبناء في العصر الحديث، مشيرة إلى أهمية توعية وتعزيز مهارات الآباء والأمهات التكنولوجية.

جاء ذلك على هامش اختتام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ((ملتقى التربية: تحديات العصر))، الذي نظمته تحت شعار ((بناء أجيال الغد))، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وأحمد درويش القامة المهيري رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وأعلن في نهاية الملتقى عن حزمة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم التربية الحديثة ومواكبة التحديات الرقمية، ركزت على مختلف مراحل النمو النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب، وهي: معالجة تحديات التحول الإلكتروني، وتسليط الضوء على سياسة جودة الحياة الرقمية وأهمية رفع الوعي بمخاطرها.

وتعزيز وعي أولياء الأمور والمربين بمخاطر الحياة الرقمية، مع التأكيد على التوازن بين الحياة الرقمية والواقعية، وحظر المواقع التي تهدد القيم الأخلاقية والألعاب العنيفة، ومراعاة القيم والأخلاق عند تبادل المعلومات عبر الإنترنت، وضرورة التعامل مع العالم الافتراضي وفقاً للمرحلة العمرية المناسبة للأطفال.

وأوضحت شيخة المنصوري، أن الملتقى يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، ويؤكد التزام المؤسسة بتوفير بيئة تربوية صحية للأطفال، حيث تشكل التوصيات التي خرج بها الملتقى في اختتام أعماله خريطة طريق تسهم في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والقيم الأسرية في المجتمع الإماراتي، وتتيح للأسر والمؤسسات المعنية بالأطفال، اتباعها، ضمن بيئة تربوية صحية وسليمة، تساهم في تنشئة أجيال قادرة على قيادة المجتمع نحو مستقبل أفضل ومستدام.

وأشارت أيضاً إلى أن التوصيات تسهم في نشر الوعي بين أولياء الأمور والمربين حول أهمية التوازن بين الحياة الرقمية والواقعية، وتعزيز قدرة المجتمع تجاه التعامل بشكل حكيم ومسؤول مع التكنولوجيا، لافتة إلى أن جهود المؤسسة لا تقتصر على معالجة القضايا التربوية في سياقها التقليدي، بل تسعى إلى الابتكار في كيفية مواجهة التحديات الحديثة، مثل التأثيرات السلبية للعالم الرقمي، لضمان تنشئة أجيال تمتلك القيم الأخلاقية والقدرة على التكيف مع المستقبل.

جهود كبيرة

وأضافت المنصوري، إن المؤسسة تقود جهوداً كبيرة نحو بناء أجيال متمكنة وقادرة على المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال ابتكار الحلول التربوية والتوعية، مشددة على التزام المؤسسة العميق بدورها الريادي في تعزيز التربية السليمة وتزويد الأجيال بالأدوات والإمكانات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المؤسسة تعمل منذ سنوات على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تعزيز البيئة الأسرية.

وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء، بما يتسق مع الاستراتيجيات ويواكب المشاريع الوطنية، ويلبي طموحات ورؤى القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية مستدامة، عبر تطوير استراتيجيات تربوية مبتكرة تستند إلى أحدث الأبحاث العلمية.

من جهته أكد الدكتور جاسم المرزوقي مستشار نفسي خلال الجلسة التي قدمها ضمن المحور النفسي على ضرورة الاهتمام بمراحل النمو المختلفة وفهم الاحتياجات النفسية لكل مرحلة، وزيادة وعي أولياء الأمور بأساليب التربية السليمة، مع مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وترسيخ أساليب التربية النفسية السليمة بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية.

من جانبها، قدمت الدكتورة غنيمة البحري ضمن المحور الاجتماعي عدداً من التوصيات التي شملت التوسع في البحوث الكمية والنوعية المتعلقة بالقضايا التربوية داخل الأسرة، وتعميم الممارسات الوالدية الإيجابية على أوسع نطاق، وقياس أثر البرامج المجتمعية لضمان فعاليتها في الواقع.