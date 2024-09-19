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17 اشتراطاً لتداول المكملات الصحية في دبي

9/19/2024 7:14:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حددت بلدية دبي 17 اشتراطاً لتداول المكملات الصحية في الإمارة، وذلك ضمن دليل الإرشادات الفنية بشأن التزام مؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية الذي أصدرته أخيراً، والذي تم إعداده بغية ضمان وتعزيز المؤسسات ذات الصلة بالضوابط والاشتراطات المعتمدة في بلدية دبي وتحقيق مستوى عال من الصحة والسلامة في البيئة المشيدة وتمكينها من الرقابة على مدى الالتزام بتلك الضوابط والاشتراطات.

وتشمل اشتراطات المكملات الصحية: تداول المكملات الصحية المسجلة، وأن تكون البطاقة التعريفية للمكمل الصحي مطابقة للمواصفات الإماراتية القياسية المطبقة، وعدم تداول مكملات صحية ببيانات مضللة أو غير مناسبة، ويجب أن تتوفر بيانات الاسم التجاري أو اسم المنتج بطريقة مناسبة ومطابقة للمكمل الصحي، كما يجب أن تتوفر بيانات بلد المنشأ بطريقة مناسبة، وأن تتوفر بيانات تفاصيل المصنع بطريقة مناسبة وأن تتوفر بيانات الوزن الكلي أو الحجم أو الكمية ومطابقة للمكمل الصحي.

كما تضمنت الاشتراطات ضرورة أن تتوفر بيانات كل من إرشادات الاستخدام أو الجرعة اليومية والتحذيرات بطريقة مناسبة، وأن تتوفر شروط التخزين بطريقة مناسبة وبيانات الرمز الشريطي المميز للمنتج أو الرقم التسلسلي وبيانات رقم التشغيلة بطريقة مناسبة ومطابقة للمكمل الصحي، وضرورة أن تتوفر بيانات الصلاحية مثل تاريخ الإنتاج والانتهاء وفترة الصلاحية ما بعد الفتح.

وبيانات المكونات للمنتج بطريقة مناسبة ومطابقة للمكمل الصحي ، ومطابقة الادعاءات والصور والرسوم التوضيحية واللغة مع العادات الاجتماعية والقيم السائدة للمكمل الصحي، وعدم وجود الملصقات سهلة الإزالة أو بصورة مؤقتة على المنتج أو عدم وجود بطاقة تعريفية للمكمل الصحي، وعدم تداول المكملات الصحية غير المصرح بها أو الممنوعة أو الفاشلة مخبرياً، وعدم تداول بيانات مضللة أو غير مناسبة بوسائل عرض ملحقة للمكمل الصحي.

وتطرق الدليل إلى أنظمة الرقابة والتفتيش وأنواعها، كذلك استعرض الدليل معايير الالتزام بالصحة البيئية في مؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية.

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