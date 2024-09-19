زيادة سكان دبي تعزز مكانة الإمارة وجهة مفضلة عالمياً للأعمال وجودة الحياة

ارتفع إجمالي سكان دبي منذ عام 2019 لغاية اليوم، بنسبة 11.42 %، تمثل زيادة تقدر بـ 383 ألفاً و735 نسمة، من 3 ملايين و355 ألفاً و900 نسمة في عام 2019، إلى 3 ملايين و739 ألفاً و635 نسمة نهاية النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

وبحسب بيانات المؤسسة، فإن إجمالي سكان إمارة دبي في عام 2019، بلغ 3 ملايين و355 ألفاً و900 نسمة، وفي عام 2020، بلغ إجمالي عدد سكان الإمارة 3 ملايين و411 ألفاً و200 نسمة، وفي عام 2021، ارتفع إجمالي سكان دبي إلى 3 ملايين و478 ألفاً و300 نسمة، كما ارتفع إجمالي سكان الإمارة في عام 2022، إلى 3 ملايين و549 ألفاً و900 نسمة، واستمر إجمالي سكان الإمارة في الارتفاع في 2023، ووصل إلى 3 ملايين و655 ألف نسمة.

وكان عدد السكان في 1950 يبلغ 20.000 نسمة، وارتفع في عام 1960 ليصل إلى 40.000، وفي عام 1970 وصل عدد سكان دبي إلى 73.000 نسمة، وفي عام 1980 وصل العدد إلى 254.000 نسمة، بينما وصل عدد سكان الإمارة في عام 1990 إلى 473.000.

وفي عام 2000 وصل إلى 907.000، وارتفع عدد سكان الإمارة ليصل في 2010 إلى 1.8 مليون، وفي عام 2020، ارتفع عدد السكان إلى 3.3 ملايين، وفي عام 2023، وصل سكان دبي إلى 3 ملايين و655 ألف نسمة، يتوقع أن يصل العدد في 2040 إلى 5.8 ملايين.

وباتت إمارة دبي اليوم، المدينة الأفضل للحياة للجميع، وجهة عالمية لرواد أعمال ومستثمرين وأصحاب العقول والمواهب، إذ استثمرت لسنوات في تطوير بنية تحتية رفيعة المستوى، تخدم المواطن والمقيم والزائر، ونهضت بأداء قطاعاتها كافة، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية، لتكون المدينة الأذكى والأسرع والأكثر تطوراً، من أجل خدمة كل من يقيم على أرضها أو يزورها، من خلال رؤية القيادة الحكيمة.

مدينة المستقبل

وتتميز إمارة دبي بأنها مدينة المستقبل، التي تبنت التخطيط الاستباقي نهجاً في جميع مجالات الحياة، والمرونة في مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وتعزيز مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، بهدف إسعاد جميع المقيمين والزائرين، من خلال تحسين جودة الحياة في دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

ووضع الفكر التنموي المتجدد لسموه، سعادة الإنسان ورفاهيته في صدارة أجندة حكومة دبي، ما جعل مسيرة نجاح الإمارة قصة ملهمة لجميع مدن العالم، من خلال رؤية قائد استثنائي، حرص على تحقيق طموحات شعبه وإسعاد مواطنيه، وعلى مدار السنوات الماضية، توجت الخطط الحضارية لدبي هذا النهج، وكان آخرها خطة دبي الحضرية 2040، التي رسمت خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.