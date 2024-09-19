نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فقدنا الفنان حمد الدوخي: صباح يوم الثلاثاء الماضي انتقل إلى رحمة الله الفنان البحريني الكبير حمد الدوخي في أبوظبي، حيث كان يعيش منذ بداية الثمانينيات. اسمه حمد عبدالله الدوخي من مواليد 1934م، ويعتبر أول مطرب بحريني درس الموسيقى في مصر في فترة الستينيات في معهد الفنون الموسيقية، وهو معهد يؤهل الخريج للتدريس. قدم الفنان حمد الدوخي العديد من الألحان الرائعة التي مازالت في وجدان الإنسان البحريني حتى هذه اللحظة.. رحم الله فنانا الكبير وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
حضور جميل لممثل بحريني: كان ضيف برنامج صباح الخير يا عرب الاثنين قبل الماضي الممثل ومقدم البرامج البحريني حسن محمد. وكان لديه حضور محبب، بالإضافة إلى خفة دم والسيطرة على البرنامج تماما. ومرد ذلك باعتقادي كونه مقدم برامج وعلى دراية بكيفية التعامل مع الكاميرا.. كنت سعيدا وأنا أشاهده. «شرفتنا يا بو علي».
لا تعاقبوا الفنانين: أخبار هنا وهناك تتردد، وأرجو أن تكون بعيدة عن المصداقية. من بينها خبر نقل عن مصادر تؤكد استبعاد الفنانة بلقيس من المشاركة في جميع الفعاليات التي تقام في السعودية لتجاوزاتها المتكررة.. أعتقد أن الخبر يأتي في إطار حملة ممنهجة ضد الفنانة بلقيس لحجب مشاركتها في حفلات هيئة الثقافة السعودية. إنني مدرك تمام الإدراك أن تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه أكبر من هذه الأمور وقادر على تمييز الغث من السمين. اتمنى صدور خبر ينفي هذه الأخبار التي تسعى لعرقلة مسيرة الفنانة بلقيس الناجحة.
المطرب مدحت صالح أصبح رقم واحد: فجأة بدا نجم مطرب الثمانينيات مدحت صالح في السطوع بقوة في سماء ساحة الغناء ومنتشرا في كل الحفلات الرسمية والتلفزيونية وكأنه مطرب جديد إلى درجة ان غالبية حفلاته عادة ما تكون مكتملة العدد. لا شك أن السر في ذلك يكمن في تقديمه أغنيات الزمن الجميل، ليس إلا. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل عاد الرشد والذوق الى الجمهور؟! ربما. اتمنى ذلك فقد فقدت الأغنية المصرية الكثير على أيدي مدعي الغناء الحاليين.
رجال «شالوا» هيفاء وهبي: في حفلها في كفر الشيخ دخلت المسرح أمام الجمهور على ظهر 4 رجال. لم تعجب هذه الحركة الحاضرين في الحفل. وعلى الرغم من انقسام الآراء حول هذا المشهد، إلا أن الفيديو حقق انتشارا واسعا.. ولأنها ليست مطربة بالمعنى الحقيقي، فليس أمامها إلا القيام بهذه الحركات المبتذلة.
المخرجة المنفلتة إلى النيابة العامة: تقدم الدكتور صبرة القاسمي ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد المخرجة إيناس الدغيدي بسب تصريحها عن المساكنة قبل الزواج، واتهمها بالتحريض على الفسق والفجور والزنا وتهديدها قيم الأسرة المصرية.. أتمنى أن تكون عِبرة لغيرها بصدور حكم مشدد ضدها.
فنانة تصرخ «أنا من الدرب الأحمر»: حدثت خناقة كبيرة بين الفنانة المصرية مها أحمد وجمهورها على برنامج (التيك توك)، ومما قالته باللهجة المصرية الشعبية لإحدى الفتيات «أنا جبله مش بيحوق فيا اي تنمر وبأخذ برشام التناحه وشغلي على (التيك توك) مش هسيبه طول مافيه فلوس، وأضافت أنا من الدرب الأحمر من الحلميه وأهلي نصهم من المقاولين والصنايعيه ونصهم وزراء وضباط ، أنا متربيه كويس واعرف ازي اخذ حقي واي وحده تغلط فيا اديها بالشبشب».. طالبت مذيعة مصرية تدعى مروة صبري بقطع النت عن الفنانة مها أحمد لأنها أصبحت خطرة على نفسها وعلى الجمهور. للعلم تحصد مها أحمد شهريا من (التيك توك) ما يقارب المليون جنيه وهي الأنجح الآن.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (قالت لي بكره) تأليف حسين السيد، لحن وغناء فريد الأطرش
قالت لي بكره وادي احنا بكره
لو صدقت تبقى مش بيعاني
لوخلفت مش حقول ناسياني
ح اقول بكره هو اللي ما جاشي
وح استنى ليه ماستناش لحد بكره
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