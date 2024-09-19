نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حضور‭ ‬جميل‭ ‬لممثل‭ ‬بحريني‭: ‬كان‭ ‬ضيف‭ ‬برنامج‭ ‬صباح‭ ‬الخير‭ ‬يا‭ ‬عرب‭ ‬الاثنين‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬الممثل‭ ‬ومقدم‭ ‬البرامج‭ ‬البحريني‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭. ‬وكان‭ ‬لديه‭ ‬حضور‭ ‬محبب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خفة‭ ‬دم‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬تماما‭. ‬ومرد‭ ‬ذلك‭ ‬باعتقادي‭ ‬كونه‭ ‬مقدم‭ ‬برامج‭ ‬وعلى‭ ‬دراية‭ ‬بكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكاميرا‭.. ‬كنت‭ ‬سعيدا‭ ‬وأنا‭ ‬أشاهده‭. ‬‮«‬شرفتنا‭ ‬يا‭ ‬بو‭ ‬علي‮»‬‭.‬

‭ ‬لا‭ ‬تعاقبوا‭ ‬الفنانين‭: ‬أخبار‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬تتردد،‭ ‬وأرجو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬المصداقية‭. ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خبر‭ ‬نقل‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬تؤكد‭ ‬استبعاد‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬لتجاوزاتها‭ ‬المتكررة‭.. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الخبر‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬ممنهجة‭ ‬ضد‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬لحجب‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬السعودية‭. ‬إنني‭ ‬مدرك‭ ‬تمام‭ ‬الإدراك‭ ‬أن‭ ‬تركي‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الترفيه‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬تمييز‭ ‬الغث‭ ‬من‭ ‬السمين‭. ‬اتمنى‭ ‬صدور‭ ‬خبر‭ ‬ينفي‭ ‬هذه‭ ‬الأخبار‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لعرقلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬الناجحة‭.‬

المطرب‭ ‬مدحت‭ ‬صالح‭ ‬أصبح‭ ‬رقم‭ ‬واحد‭: ‬فجأة‭ ‬بدا‭ ‬نجم‭ ‬مطرب‭ ‬الثمانينيات‭ ‬مدحت‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬السطوع‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬ساحة‭ ‬الغناء‭ ‬ومنتشرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحفلات‭ ‬الرسمية‭ ‬والتلفزيونية‭ ‬وكأنه‭ ‬مطرب‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬ان‭ ‬غالبية‭ ‬حفلاته‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مكتملة‭ ‬العدد‭. ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬تقديمه‭ ‬أغنيات‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل،‭ ‬ليس‭ ‬إلا‭. ‬والسؤال‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬نفسه‭ ‬هو‭: ‬هل‭ ‬عاد‭ ‬الرشد‭ ‬والذوق‭ ‬الى‭ ‬الجمهور؟‭! ‬ربما‭. ‬اتمنى‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬فقدت‭ ‬الأغنية‭ ‬المصرية‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬مدعي‭ ‬الغناء‭ ‬الحاليين‭. ‬

رجال‭ ‬‮«‬شالوا‮»‬‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭: ‬في‭ ‬حفلها‭ ‬في‭ ‬كفر‭ ‬الشيخ‭ ‬دخلت‭ ‬المسرح‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬4‭ ‬رجال‭. ‬لم‭ ‬تعجب‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬الحفل‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انقسام‭ ‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬المشهد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفيديو‭ ‬حقق‭ ‬انتشارا‭ ‬واسعا‭.. ‬ولأنها‭ ‬ليست‭ ‬مطربة‭ ‬بالمعنى‭ ‬الحقيقي،‭ ‬فليس‭ ‬أمامها‭ ‬إلا‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬الحركات‭ ‬المبتذلة‭.‬

المخرجة‭ ‬المنفلتة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭: ‬تقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬صبرة‭ ‬القاسمي‭ ‬ببلاغ‭ ‬إلى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المصري‭ ‬ضد‭ ‬المخرجة‭ ‬إيناس‭ ‬الدغيدي‭ ‬بسب‭ ‬تصريحها‭ ‬عن‭ ‬المساكنة‭ ‬قبل‭ ‬الزواج،‭ ‬واتهمها‭ ‬بالتحريض‭ ‬على‭ ‬الفسق‭ ‬والفجور‭ ‬والزنا‭ ‬وتهديدها‭ ‬قيم‭ ‬الأسرة‭ ‬المصرية‭.. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عِبرة‭ ‬لغيرها‭ ‬بصدور‭ ‬حكم‭ ‬مشدد‭ ‬ضدها‭.

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فنانة‭ ‬تصرخ‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬من‭ ‬الدرب‭ ‬الأحمر‮»‬‭: ‬حدثت‭ ‬خناقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬مها‭ ‬أحمد‭ ‬وجمهورها‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ (‬التيك‭ ‬توك‭)‬،‭ ‬ومما‭ ‬قالته‭ ‬باللهجة‭ ‬المصرية‭ ‬الشعبية‭ ‬لإحدى‭ ‬الفتيات‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬جبله‭ ‬مش‭ ‬بيحوق‭ ‬فيا‭ ‬اي‭ ‬تنمر‭ ‬وبأخذ‭ ‬برشام‭ ‬التناحه‭ ‬وشغلي‭ ‬على‭ (‬التيك‭ ‬توك‭) ‬مش‭ ‬هسيبه‭ ‬طول‭ ‬مافيه‭ ‬فلوس،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنا‭ ‬من‭ ‬الدرب‭ ‬الأحمر‭ ‬من‭ ‬الحلميه‭ ‬وأهلي‭ ‬نصهم‭ ‬من‭ ‬المقاولين‭ ‬والصنايعيه‭ ‬ونصهم‭ ‬وزراء‭ ‬وضباط‭ ‬،‭ ‬أنا‭ ‬متربيه‭ ‬كويس‭ ‬واعرف‭ ‬ازي‭ ‬اخذ‭ ‬حقي‭ ‬واي‭ ‬وحده‭ ‬تغلط‭ ‬فيا‭ ‬اديها‭ ‬بالشبشب‮»‬‭.. ‬طالبت‭ ‬مذيعة‭ ‬مصرية‭ ‬تدعى‭ ‬مروة‭ ‬صبري‭ ‬بقطع‭ ‬النت‭ ‬عن‭ ‬الفنانة‭ ‬مها‭ ‬أحمد‭ ‬لأنها‭ ‬أصبحت‭ ‬خطرة‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬وعلى‭ ‬الجمهور‭. ‬للعلم‭ ‬تحصد‭ ‬مها‭ ‬أحمد‭ ‬شهريا‭ ‬من‭ (‬التيك‭ ‬توك‭) ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬المليون‭ ‬جنيه‭ ‬وهي‭ ‬الأنجح‭ ‬الآن‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬قالت‭ ‬لي‭ ‬بكره‭) ‬تأليف‭ ‬حسين‭ ‬السيد،‭ ‬لحن‭ ‬وغناء‭ ‬فريد‭ ‬الأطرش

قالت‭ ‬لي‭ ‬بكره‭ ‬وادي‭ ‬احنا‭ ‬بكره

لو‭ ‬صدقت‭ ‬تبقى‭ ‬مش‭ ‬بيعاني

لوخلفت‭ ‬مش‭ ‬حقول‭ ‬ناسياني

ح‭ ‬اقول‭ ‬بكره‭ ‬هو‭ ‬اللي‭ ‬ما‭ ‬جاشي

وح‭ ‬استنى‭ ‬ليه‭ ‬ماستناش‭ ‬لحد‭ ‬بكره