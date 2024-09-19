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الهوية الوطنية.. واحتياجات الشباب

9/19/2024 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رؤية‭ ‬حكيمة‭ ‬ثاقبة،‭ ‬وتوجيه‭ ‬وطني‭ ‬سديد،‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬عليه‭ ‬وأشار‭ ‬إليه،‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بأن‭ ‬يوجه‭ ‬الجميع‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬التعايش‭ ‬وفق‭ ‬مبادئ‭ ‬الخير‭ ‬والسلام،‭ ‬والحياة‭ ‬الطيبة‭ ‬والكريمة،‭ ‬ليكونوا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬يدافع‭ ‬عما‭ ‬توارثوه،‭ ‬وإنه‭ ‬لمن‭ ‬المؤسف‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬أصبح‭ ‬يتعلم‭ ‬العنف‭ ‬والحروب،‭ ‬مثلما‭ ‬نرى‭ ‬فيما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬التربية‭ ‬الحسنة‭ ‬هي‭ ‬تربية‭ ‬خير‭ ‬وسلام،‭ ‬وتعايش‭ ‬ومحبة،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬إذا‭ ‬أثبتت‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ،‭ ‬فسوف‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬مجتمعه‭ ‬وليس‭ ‬العكس‭.‬

ومن‭ ‬الملاحظ‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬وعملها،‭ ‬وبرامجها‭ ‬وخططها،‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬الشباب،‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬والتأهيل،‭ ‬ليكونوا‭ ‬قيادات‭ ‬المستقبل‭ ‬القادم‭ ‬لنهضة‭ ‬البلاد‭.‬

وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬فمن‭ ‬هنا‭ ‬يبرز‭ ‬كذلك‭ ‬دور‭ ‬الأسرة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬التربية‭ ‬الحسنة‭ ‬لأبنائهم،‭ ‬وفي‭ ‬متابعة‭ ‬ما‭ ‬يقتنون‭ ‬ويشاهدون‭ ‬ويصاحبون‭.. ‬كما‭ ‬تبرز‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬المدرسية‭ ‬خصوصا،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬عموما،‭ ‬في‭ ‬غرس‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬والمفاهيم‭ ‬الإيجابية‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬لدى‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭.‬

ومن‭ ‬هنا‭ ‬كذلك،‭ ‬تبرز‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬عليه‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بالعادات‭ ‬والتقاليد،‭ ‬وإنما‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬الإخلاص‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬محبة‭ ‬الوطن‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وحماية‭ ‬نسيجه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والالتزام‭ ‬بالانضباط‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احترام‭ ‬القوانين‭.‬

لذلك‭ ‬فيمكننا‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بترسيخ‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب،‭ ‬هو‭ ‬اهتمام‭ ‬بمستقبل‭ ‬الوطن،‭ ‬وحماية‭ ‬لمقدراته،‭ ‬وحفاظ‭ ‬على‭ ‬ثروته‭ ‬الحقيقية‭ ‬والمستدامة،‭ ‬ولعل‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬تتضاعف‭ ‬الجهود‭ ‬وتتكاتف‭ ‬وتتعاظم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬ترسيخ‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الشباب‭ ‬ومتطلباتهم،‭ ‬ولعل‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬وأهمها‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬الوظيفة‭ ‬تؤمن‭ ‬للشاب‭ ‬مستقبله،‭ ‬وتشعره‭ ‬بوجوده،‭ ‬وتعينه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬نفسه‭ ‬وأسرته،‭ ‬وتحافظ‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المغريات‭ ‬وكل‭ ‬التحديات،‭ ‬وأهمها‭ ‬البطالة‭ ‬والفراغ،‭ ‬وهما‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬الانحراف‭ ‬والضياع‭.‬

الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬وكما‭ ‬أكد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أصحاب‭ ‬إنجازات‭ ‬متواصلة‭ ‬ومفرحة،‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين‭ ‬الوطنية‭ ‬والمحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬والمعبّرة‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬التفاني‭ ‬والإخلاص‭ ‬التي‭ ‬يُبدّع‭ ‬أبناء‭ ‬وبنات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تجسيدها،‭ ‬وهم‭ ‬يلبّون‭ ‬نداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬شباب‭ ‬البحرين،‭ ‬شباب‭ ‬يتمتع‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬بروح‭ ‬التفاؤل‭ ‬والبهجة‭ ‬نحو‭ ‬إنجاز‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الطيبة‭ ‬والمبهرة‭.‬

إن‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وكما‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬متجذرة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الجامعة‭ ‬لكل‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وتقوم‭ ‬على‭ ‬الانتماء‭ ‬للأرض‭ ‬والولاء‭ ‬لقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والفخر‭ ‬بالانتماء‭ ‬الى‭ ‬المحيط‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي،‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالتاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬تميز‭ ‬بالعطاء‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬الوطن،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬التعددية‭ ‬والتسامح‭ ‬والالتزام‭ ‬المسؤول‭ ‬والانضباط‭ ‬بمفهومه‭ ‬الشامل،‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الثقافات‭ ‬الإنسانية‭.‬

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