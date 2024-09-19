(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نجاح الوطن لا بد أن يتمثل في نجاح المواطنين، في تحقيق أمانيهم واحتياجاتهم وتحقيق الرفاه والتقدم لهم ولأبنائهم، وهذا هو ما يميز نجاح الأمم الحقيقي.
وقد كانت مملكة البحرين سباقة إلى فهم هذا المعنى للتنمية، فركزت على مجالات الصحة والتعليم، وكانت نسبة كبيرة من ميزانيات الدولة تصرف على مجالي التعليم والصحة، وقد جاءت ثمار هذا الفهم الحكيم حين هاجم العالم وباء كورونا وتصدرت مملكة البحرين دول العالم في القدرة على مواجهته وصارت نموذجا تحتذي به الدول وصارت تجاربها تدرس على مستوى العالم.
اليوم يتحدث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عن أن خلق الفرص النوعية للمواطنين من حيث التوظيف وريادة الأعمال هي المقياس الحقيقي للنجاح في جذب الاستثمارات، وقد اطلعت نور الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية المجلس على الاستثمارات المباشرة التي نجح المجلس في استقطابها والتي بلغت قيمتها 399.2 مليون دينار التي تسهم في خلق 5400 فرصة عمل.
وهذا يعني جعل المواطن هو الهدف الأول للتنمية وأن يكون هدفا للتطوير الاقتصادي وليس فقط التطوير في الصحة والتعليم.
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