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مواطنون

9/19/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نجاح‭ ‬الوطن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المواطنين،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أمانيهم‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرفاه‭ ‬والتقدم‭ ‬لهم‭ ‬ولأبنائهم،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬نجاح‭ ‬الأمم‭ ‬الحقيقي‭.‬

وقد‭ ‬كانت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سباقة‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬هذا‭ ‬المعنى‭ ‬للتنمية،‭ ‬فركزت‭ ‬على‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم،‭ ‬وكانت‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬ميزانيات‭ ‬الدولة‭ ‬تصرف‭ ‬على‭ ‬مجالي‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة،‭ ‬وقد‭ ‬جاءت‭ ‬ثمار‭ ‬هذا‭ ‬الفهم‭ ‬الحكيم‭ ‬حين‭ ‬هاجم‭ ‬العالم‭ ‬وباء‭ ‬كورونا‭ ‬وتصدرت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهته‭ ‬وصارت‭ ‬نموذجا‭ ‬تحتذي‭ ‬به‭ ‬الدول‭ ‬وصارت‭ ‬تجاربها‭ ‬تدرس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

اليوم‭ ‬يتحدث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التوظيف‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬هي‭ ‬المقياس‭ ‬الحقيقي‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وقد‭ ‬اطلعت‭ ‬نور‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬نجح‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬استقطابها‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬399‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬5400‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭.‬

وهذا‭ ‬يعني‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬للتنمية‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هدفا‭ ‬للتطوير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭.‬

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