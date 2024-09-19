280 مليون مكالمة ورسالة مزعجة في كوريا خلال 8 أشهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬بيانات‭ ‬وكالة‭ ‬الإنترنت‭ ‬والأمن‭ ‬الكورية‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬للجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬أظهرت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬أو‭ ‬رصد‭ ‬280‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬مكالمة‭ ‬ورسالة‭ ‬مزعجة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬يناير‭ ‬وأغسطس‭ ‬الماضيين،‭ ‬بارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬68 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ويمثل‭ ‬العدد‭ ‬نحو‭ ‬95 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المكالمات‭ ‬المزعجة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بأكمله‭.‬

ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المكالمات‭ ‬المزعجة‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬تتزايد‭ ‬سنوياً‭. ‬وتواجه‭ ‬الشركات‭ ‬المقدمة‭ ‬لخدمات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬بعدما‭ ‬علمت‭ ‬بالمكالمات‭ ‬والرسائل‭ ‬المزعجة‭ ‬على‭ ‬شبكاتها،‭ ‬عقوبة‭ ‬غرامة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬وون‭ ‬أو‭ ‬22600‭ ‬دولار،‭ ‬وهي‭ ‬تواجه‭ ‬انتقادات‭ ‬لكونها‭ ‬غير‭ ‬كافية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الإحصائية‭ ‬والمستويات‭ ‬المهولة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المكالمات‭ ‬المزعجة‭ ‬والرسائل‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أصبحت‭ ‬فيه‭ ‬مسائل‭ ‬وإفرازات‭ ‬الهواتف‭ ‬المتحركة‭ ‬وفضاءات‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬تؤرق‭ ‬المجتمعات‭ ‬وتخلف‭ ‬إشكالات‭ ‬خطرة،‭ ‬تنعكس‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬سلوكيات‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬وتؤجج‭ ‬الخلافات‭ ‬وتقود‭ ‬إلى‭ ‬تصرفات‭ ‬غير‭ ‬بناءة‭.‬