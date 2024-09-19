دراسة تكشف تأثير السفر في إبطاء الشيخوخة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأجرى‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إديث‭ ‬كوان‭ (‬ ECU ‭) ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنها‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬التي‭ ‬طبقت‭ ‬نظرية‭ ‬الإنتروبيا،‭ ‬وهو‭ ‬مقياس‭ ‬للاضطراب‭ ‬المتزايد‭ ‬أو‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الجسم،‭ ‬على‭ ‬السياحة‭.‬

وقال‭ ‬فانغلي‭ ‬هو‭ ‬مرشح‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إديث‭ ‬كوان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬الشيخوخة،‭ ‬كعملية،‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيها‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إيقافها،‭ ‬يمكن‭ ‬إبطاء‭ ‬علاماتها‮»‬‭.‬

واكتشف‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬الجسدية‭ ‬والعقلية‭ ‬الإيجابية‭ ‬للسفر‭ -‬مثل‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والاسترخاء‭- ‬تساعد‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬إبطاء‭ ‬علامات‭ ‬الشيخوخة‭.‬

وتشجع‭ ‬الرحلات‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬تجارب‭ ‬نشطة‭ ‬مثل‭ ‬المشي‭ ‬مسافات‭ ‬طويلة‭ ‬أو‭ ‬السباحة‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬المعروفة‭ ‬للتمرين‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬قد‭ ‬يعمل‭ ‬السفر‭ ‬الترفيهي‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬التوتر‭ ‬المزمن،‭ ‬وإبطاء‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬المفرط‭ ‬النشاط،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأداء‭ ‬الطبيعي‭ ‬لنظام‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬الذي‭ ‬بدوره‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬للجسم‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬منخفضة‭ ‬الإنتروبيا‭.‬

وقال‭ ‬الباحث‭: ‬‮«‬السياحة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬ترفيه‭ ‬واستجمام،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬البدنية‭ ‬والعقلية‭ ‬للناس‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العكس‭ ‬صحيح‭ ‬أيضا‭.‬

وببساطة،‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تخفف‭ ‬التجارب‭ ‬الإيجابية‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتروبيا‭ ‬وتعزز‭ ‬الصحة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬التجارب‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتروبيا‭ ‬وتضر‭ ‬بالصحة‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬دراستهم،‭ ‬اقترح‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العلاج‭ ‬بالسفر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بمثابة‭ ‬تدخل‭ ‬صحي‭ ‬رائد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬