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اختراق حساب وزيرة العدل البريطانية على منصة ((إكس))

9/19/2024 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرض‭ ‬حساب‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬البريطانية‭ ‬شابانا‭ ‬محمود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭) ‬لعملية‭ ‬اختراق‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭.‬

ونشر‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للوزيرة‭ ‬رسالة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحساب‭ ‬قد‭ ‬اُسْتُولِي‭ ‬عليه‭. ‬وحُذِفَت‭ ‬الرسالة‭ ‬بسرعة‭ ‬بعد‭ ‬دقيقتين‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬التليغراف‭ ‬‮«‬ Telegraph ‮»‬‭ ‬تضمنت‭ ‬الرسالة‭ ‬المخترقة‭ ‬إعلاناً‭ ‬صريحاً‭: ‬‮«‬تم‭ ‬اختراق‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭! ‬نقدم‭ ‬لكم‭ $‬ HACKED ‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬ Solana ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حساب‭ ‬نقوم‭ ‬باختراقه،‭ ‬ننشر‭ ‬عنوان‭ ‬التوكن‭ ‬لنجني‭ ‬الأرباح‭ ‬معاً‮»‬‭.‬

كما‭ ‬احتوى‭ ‬المنشور‭ ‬على‭ ‬رمز‭ ‬طويل‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬الحروف‭ ‬والأرقام،‭ ‬تلاه‭ ‬النص‭ ‬‮«‬اشترِ‭ ‬الآن‭!‬‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬حساب‭ ‬الوزيرة‭ ‬شابانا‭ ‬محمود‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للاختراق؛‭ ‬فقد‭ ‬اُسْتُهْدِفَت‭ ‬حسابات‭ ‬نواب‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬أيضاً؛‭ ‬شمل‭ ‬ذلك‭ ‬كريس‭ ‬إلمور‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬بريدجند‭ ‬وبورثكاول،‭ ‬وكارولين‭ ‬هاريس‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬نيث‭ ‬وسوانسي‭ ‬إيست،‭ ‬حيث‭ ‬نُشرت‭ ‬نفس‭ ‬الرسالة‭ ‬المخترقة‭ ‬على‭ ‬حساباتهم‭ ‬أيضاً‭.‬

وهذا‭ ‬الحادث‭ ‬أثار‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬أمان‭ ‬حسابات‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬الوزيرة‭ ‬محمود‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬أزمة‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬البريطانية‭.‬

ولا‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الاختراقات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬البريطانيين؛‭ ‬ففي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تعرض‭ ‬حساب‭ ‬كريس‭ ‬هيتون‭-‬هاريس‭ ‬وزير‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬السابق‭ ‬للاختراق،‭ ‬حيث‭ ‬نشر‭ ‬المهاجمون‭ ‬رسائل‭ ‬مسيئة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعتذر‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭.‬

كما‭ ‬تعرض‭ ‬حساب‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربين‭ ‬النائب‭ ‬المستقل‭ ‬وزعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬السابق‭ ‬للاختراق‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬قيادته‭ ‬للحزب،‭ ‬حيث‭ ‬نُشرت‭ ‬رسائل‭ ‬مسيئة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ها‭ ‬نحن‭ ‬نبدأ‭!‬‮»‬‭ ‬و«ديفيد‭ ‬كاميرون‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فطيرة‮»‬،‭ ‬وحُذِفَت‭ ‬لاحقاً‭. ‬وفي‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬تعرض‭ ‬حساب‭ ‬جيليان‭ ‬كيغان‭ ‬وزيرة‭ ‬التعليم‭ ‬السابقة‭ ‬أيضاً‭ ‬للاختراق‭.‬

ومع‭ ‬تزايد‭ ‬استخدام‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬كوسيلة‭ ‬رئيسية‭ ‬للتواصل‭ ‬بين‭ ‬السياسيين‭ ‬والجمهور‭ ‬أصبحت‭ ‬مسألة‭ ‬الأمان‭ ‬الرقمي‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭.‬

ويمتلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬السياسية‭ ‬البارزة،‭ ‬مثل‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬السير‭ ‬كير‭ ‬ستارمر،‭ ‬ونيجل‭ ‬فاراج،‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك،‭ ‬حسابات‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬يتابعها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

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