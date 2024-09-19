فتاة تبتكر صور عرسان بستايل الثمانينيات باستخدام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أؤمن بأن الفن لا حد له ولا انتهاء، لذا سلطت الضوء هذا الأسبوع على بعض تصاميم الذكاء الاصطناعي، التي طلبتها فتاة شغوفة بالفن والثقافة من الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور لعُرسان مستوحاة من أجواء الثمانينات واستخدمت الفتاة تقنيات متطورة لتوليد صور تعكس جمال وأناقة السعوديات في تلك الحقبة، مما أثار إعجاب متابعيها.
الصور المُنتَجة تميزت بتفاصيل دقيقة، حيث عكست أزياء الثمانينيات الفريدة، والتي تشمل الفساتين اللامعة، وتسريحات الشعر الجريئة، بالإضافة إلى الديكور الأنيق الذي كان سائدًا في تلك الفترة، وقد لاقت الصور تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بجمال التصميمات وابتكار الفتاة في استخدام التكنولوجيا لتوثيق هذه الأجواء.
وتُعد هذه المبادرة نموذجًا مهمًا لكيفية دمج الفن التقليدي مع التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في إحياء الفترات الزمنية الجميلة وإبراز التراث الثقافي بطريقة مبتكرة.
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