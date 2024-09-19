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فتاة تبتكر صور عرسان بستايل الثمانينيات باستخدام الذكاء الاصطناعي

9/19/2024 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الفن‭ ‬لا‭ ‬حد‭ ‬له‭ ‬ولا‭ ‬انتهاء،‭ ‬لذا‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬تصاميم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬التي‭ ‬طلبتها‭ ‬فتاة‭ ‬شغوفة‭ ‬بالفن‭ ‬والثقافة‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لإنشاء‭ ‬صور‭ ‬لعُرسان‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬الثمانينات‭ ‬واستخدمت‭ ‬الفتاة‭ ‬تقنيات‭ ‬متطورة‭ ‬لتوليد‭ ‬صور‭ ‬تعكس‭ ‬جمال‭ ‬وأناقة‭ ‬السعوديات‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة،‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬إعجاب‭ ‬متابعيها‭.‬

الصور‭ ‬المُنتَجة‭ ‬تميزت‭ ‬بتفاصيل‭ ‬دقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬عكست‭ ‬أزياء‭ ‬الثمانينيات‭ ‬الفريدة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الفساتين‭ ‬اللامعة،‭ ‬وتسريحات‭ ‬الشعر‭ ‬الجريئة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الديكور‭ ‬الأنيق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سائدًا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬وقد‭ ‬لاقت‭ ‬الصور‭ ‬تفاعلاً‭ ‬واسعاً‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬الكثيرون‭ ‬بجمال‭ ‬التصميمات‭ ‬وابتكار‭ ‬الفتاة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتوثيق‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭.‬

وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬نموذجًا‭ ‬مهمًا‭ ‬لكيفية‭ ‬دمج‭ ‬الفن‭ ‬التقليدي‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الفترات‭ ‬الزمنية‭ ‬الجميلة‭ ‬وإبراز‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬بطريقة‭ ‬مبتكرة‭.‬

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