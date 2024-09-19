وزير الإعلام: الفن يمثل إحدى أدوات ((القوة الناعمة)) ذات الأثر والتأثير الكبير بجاذبيته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

منى فيروز: للأندية دور مهم في اكتشاف المواهب

الفنية بشكل واضح ومميز حتى أوائل التسعينيات

خليل الرميثي: فكرة ذكية ومبادرة فريدة تُحسب

لوزارة

الإعلام ولوزير الإعلام الدكتور رمزان النعيمي

منذ‭ ‬أيام،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬والسينمائي‭ ‬والتلفزيوني‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬وتحفيز‭ ‬الطاقات‭ ‬والمواهب‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬ودعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الفنانين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭.‬

ويحرص‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬المنصب‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬وتحديث‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭.‬

ويأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتحفيز‭ ‬الفنانين‭ ‬والمبدعين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬الإعلامي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭.‬

ويرى‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬يمثل‭ ‬إحدى‭ ‬أدوات‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬الناعمة‮»‬‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬والتأثير‭ ‬الكبير‭ ‬بجاذبيته‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمم‭ ‬والشعوب،‭ ‬وأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تفتخر‭ ‬بأن‭ ‬لديها‭ ‬إرثا‭ ‬فنيًا‭ ‬عريقًا،‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا،‭ ‬ولا‭ ‬يزالون،‭ ‬أعمالاً‭ ‬إبداعية‭ ‬ستظل‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الوطنية‭ ‬والخليجية‭ ‬والعربية‭.‬

بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬تلك‭ ‬‮«‬الجائزة‮»‬،‭ ‬حرص‭ ‬فنانو‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بإطلاق‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬مشيدين‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬كافة‭.‬

الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬القدير‭ ‬أحمد‭ ‬الصايغ‭ ‬أكد‭ ‬لنا‭ ‬أهمية‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬والسينمائي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬ودور‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الفنية،‭ ‬سواء‭ ‬الغناء،‭ ‬التمثيل،‭ ‬أو‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬الآلات‭ ‬الموسيقية‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬الأطفال‭ ‬والمسابقات‭ ‬الفنية‭ ‬مهمة‭ ‬لإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬فرصة‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬وإظهار‭ ‬إبداعاتهم‭ ‬الفنية،‭ ‬بسبب‭ ‬دورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬النادرة‭ ‬وصقلها‭ ‬وتنميتها،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبيّن‭ ‬الصايغ‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬الأطفال‭ ‬والمسابقات‭ ‬الفنية‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬حاسما‭ ‬بل‭ ‬تعتبر‭ ‬استثمارا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬إذ‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمبدعين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬ومحفزة‭ ‬للأطفال‭ ‬المشاركين‭.‬

وطالب‭ ‬الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬القدير‭ ‬المسؤولين‭ ‬بإعادة‭ ‬برامج‭ ‬الأطفال‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬بشكل‭ ‬متطور‭ ‬وحديث‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬المبكرة‭ ‬للطفولة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭.‬

وواصل‭ ‬الصايغ‭ ‬حديثه‭ ‬بتوضيح‭ ‬أهمية‭ ‬ودور‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تهتم‭ ‬بالنشاط‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬للأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وتطويرها،‭ ‬فهي‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬أجيال‭ ‬المستقبل‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬إبداعاً‭ ‬وحيوية‭.‬

ووجّه‭ ‬المخرج‭ ‬القدير‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬متمثلة‭ ‬بالسيد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي،‭ ‬بقول‭: ‬كنا‭ ‬جميعا‭ ‬ننتظر‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل،‭ ‬وكنا‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬ننتظر‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وتحتضن‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مجالات‭ ‬الإبداع‭ ‬والفنون‭.‬

وحرص‭ ‬الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬القدير‭ ‬أحمد‭ ‬الصايغ‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬ملاحظة‭ ‬بسيطة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمبادرة‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬فقال‭: ‬كنا‭ ‬نتمنى‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬والمسابقات‭ ‬عدم‭ ‬تحديد‭ ‬العمر،‭ ‬فالإبداع‭ ‬والمواهب‭ ‬لا‭ ‬عمر‭ ‬لها‭.. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬طفل‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضا‭ ‬البعض‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬مواهبهم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬متأخرة‭ ‬بعد‭ ‬التقاعد‭ ‬مثلا،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬الستين‭ ‬من‭ ‬عمره‭. ‬وأكد‭ ‬الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬تتضح‭ ‬بعد‭ ‬التقاعد‭ ‬وخصوصا‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬منغمسين‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بشدة‭ ‬ولم‭ ‬تتح‭ ‬لهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬مواهبهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭.‬

واختتم‭ ‬الصايغ‭ ‬حديثه‭ ‬لـ«عالم‭ ‬الشهرة‮»‬‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أوضحت‭ ‬لنا‭ ‬الإعلامية‭ ‬والفنانة‭ ‬منى‭ ‬فيروز‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ومميز‭ ‬حتى‭ ‬أوائل‭ ‬التسعينيات‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المهرجانات‭ ‬المسرحية،‭ ‬وهو‭ ‬المهرجان‭ ‬المحلي‭ ‬للأندية،‭ ‬ثم‭ ‬توقف‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أسباب‭ ‬واضحة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جاءت‭ ‬مبادرة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬المسرح‭ ‬الشبابي‭ ‬للأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬وذوي‭ ‬الهمم‭ ‬لتنعش‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية‭ ‬واستمرت‭ ‬المبادرة‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬دورات‭ ‬متتالية‭ ‬أثمرت‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطاقات،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬مهرجاناً‭ ‬شبابيا‭ ‬ينتظره‭ ‬المبدعون‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬توقف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬إطلاقها‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إيمانًا‭ ‬منا‭ ‬بدور‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭.‬

وأكدت‭ ‬فيروز‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬السيد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي،‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬والسينمائي‭ ‬والتلفزيوني،‭ ‬مبادرة‭ ‬مميزة‭.. ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬متميزة‭ ‬تنتظر‭ ‬فرصة‭ ‬التألق،‭ ‬وإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مخرجات‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬مكملة‭ ‬للمبادرات‭ ‬السابقة‭ ‬كالمبادرة‭ ‬المخصصة‭ ‬لشركات‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ستكون‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬للفائزين‭ ‬بهذه‭ ‬المسابقة‭.‬

واختتمت‭ ‬فيروز‭ ‬حديثها‭ ‬لـ«عالم‭ ‬الشهرة‮»‬‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬بنك‭ ‬لقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬المواهب‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والمسلسلات‭ ‬والمسرحيات‭ ‬المستقبلية‭ ‬سواء‭ ‬بإنتاج‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬الخاصة،‮

‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تطوير‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

أما‭ ‬الفنان‭ ‬الكوميدي‭ ‬خليل‭ ‬الرميثي‭ ‬فأوضح‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬والسينمائي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬تُعدّ‭ ‬فكرة‭ ‬ذكية‭ ‬ومبادرة‭ ‬فريدة‭ ‬تحسب‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وللسيد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي،‭ ‬لخلق‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬المستقبل‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفن‮»‬‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الوطن‭.‬

وأضاف‭ ‬الرميثي‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬يفخر‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬محظوظا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬بدأ‭ ‬يحصد‭ ‬ثمار‭ ‬جهوده‭. ‬ويرى‭ ‬الرميثي‭ ‬أن

الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬أيضًا‭.‬‮

‬

واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬لـ«عالم‭ ‬الشهرة‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬والمدروسة‭ ‬بعناية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬والإعلامي‭ ‬بالمواهب‭ ‬التي‭ ‬ستتنافس‭ ‬إقليمياً‭ ‬وخليجياً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالكوادر‭ ‬البحرينية‭. ‬شكراً‭ ‬للدكتور‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬فأنتم‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭.. ‬وبارك‭ ‬الله‭ ‬جهودكم،‭ ‬ونحن‭ ‬معكم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خططكم‭ ‬ومبادراتكم‭ ‬لخدمة‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬والفن‭ ‬والإعلام‭ ‬البحريني‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬واكتشاف‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والسينمائية‭ ‬والمسرحية،‭ ‬وكذلك‭ ‬لتحفيز‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬تبنّي‭ ‬أساليب‭ ‬تمثيل‭ ‬مبتكرة‭ ‬وإبراز‭ ‬تنوع‭ ‬قدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬مختلف‭ ‬الأدوار‭ ‬والشخصيات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الممثلين‭ ‬المبدعين‭ ‬يكون‭ ‬جاهزًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الإنتاجات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والفنية‭. ‬