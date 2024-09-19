Friday, 20 September 2024 05:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الإعلام: الفن يمثل إحدى أدوات ((القوة الناعمة)) ذات الأثر والتأثير الكبير بجاذبيته

9/19/2024 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الصايغ: كنّا ننتظر هذه المبادرة
من وزارة الإعلام لاحتضان المواهب

منى فيروز: للأندية دور مهم في اكتشاف المواهب
الفنية بشكل واضح ومميز حتى أوائل التسعينيات

خليل الرميثي: فكرة ذكية ومبادرة فريدة تُحسب
لوزارة
الإعلام ولوزير الإعلام الدكتور رمزان النعيمي

منذ‭ ‬أيام،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬والسينمائي‭ ‬والتلفزيوني‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬وتحفيز‭ ‬الطاقات‭ ‬والمواهب‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬ودعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الفنانين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭.‬

ويحرص‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬المنصب‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬وتحديث‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭.‬

ويأتي‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتحفيز‭ ‬الفنانين‭ ‬والمبدعين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬الإعلامي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭.‬

ويرى‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬يمثل‭ ‬إحدى‭ ‬أدوات‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬الناعمة‮»‬‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬والتأثير‭ ‬الكبير‭ ‬بجاذبيته‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الأمم‭ ‬والشعوب،‭ ‬وأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تفتخر‭ ‬بأن‭ ‬لديها‭ ‬إرثا‭ ‬فنيًا‭ ‬عريقًا،‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا،‭ ‬ولا‭ ‬يزالون،‭ ‬أعمالاً‭ ‬إبداعية‭ ‬ستظل‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الوطنية‭ ‬والخليجية‭ ‬والعربية‭.‬

بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬تلك‭ ‬‮«‬الجائزة‮»‬،‭ ‬حرص‭ ‬فنانو‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بإطلاق‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬مشيدين‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬كافة‭.‬

الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬القدير‭ ‬أحمد‭ ‬الصايغ‭ ‬أكد‭ ‬لنا‭ ‬أهمية‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬والسينمائي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬ودور‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الفنية،‭ ‬سواء‭ ‬الغناء،‭ ‬التمثيل،‭ ‬أو‭ ‬العزف‭ ‬على‭ ‬الآلات‭ ‬الموسيقية‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬الأطفال‭ ‬والمسابقات‭ ‬الفنية‭ ‬مهمة‭ ‬لإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬فرصة‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬وإظهار‭ ‬إبداعاتهم‭ ‬الفنية،‭ ‬بسبب‭ ‬دورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬النادرة‭ ‬وصقلها‭ ‬وتنميتها،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبيّن‭ ‬الصايغ‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬الأطفال‭ ‬والمسابقات‭ ‬الفنية‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬حاسما‭ ‬بل‭ ‬تعتبر‭ ‬استثمارا‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬إذ‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمبدعين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬ومحفزة‭ ‬للأطفال‭ ‬المشاركين‭.‬

وطالب‭ ‬الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬القدير‭ ‬المسؤولين‭ ‬بإعادة‭ ‬برامج‭ ‬الأطفال‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬بشكل‭ ‬متطور‭ ‬وحديث‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬المبكرة‭ ‬للطفولة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭.‬

وواصل‭ ‬الصايغ‭ ‬حديثه‭ ‬بتوضيح‭ ‬أهمية‭ ‬ودور‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تهتم‭ ‬بالنشاط‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬للأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬وتطويرها،‭ ‬فهي‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬أجيال‭ ‬المستقبل‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬إبداعاً‭ ‬وحيوية‭.‬

ووجّه‭ ‬المخرج‭ ‬القدير‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬متمثلة‭ ‬بالسيد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي،‭ ‬بقول‭: ‬كنا‭ ‬جميعا‭ ‬ننتظر‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل،‭ ‬وكنا‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬ننتظر‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وتحتضن‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مجالات‭ ‬الإبداع‭ ‬والفنون‭.‬

وحرص‭ ‬الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬القدير‭ ‬أحمد‭ ‬الصايغ‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬ملاحظة‭ ‬بسيطة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمبادرة‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬فقال‭: ‬كنا‭ ‬نتمنى‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬والمسابقات‭ ‬عدم‭ ‬تحديد‭ ‬العمر،‭ ‬فالإبداع‭ ‬والمواهب‭ ‬لا‭ ‬عمر‭ ‬لها‭.. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬طفل‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضا‭ ‬البعض‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬مواهبهم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬متأخرة‭ ‬بعد‭ ‬التقاعد‭ ‬مثلا،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬بلوغه‭ ‬الستين‭ ‬من‭ ‬عمره‭. ‬وأكد‭ ‬الفنان‭ ‬والمخرج‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬تتضح‭ ‬بعد‭ ‬التقاعد‭ ‬وخصوصا‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬منغمسين‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بشدة‭ ‬ولم‭ ‬تتح‭ ‬لهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬مواهبهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭.‬

واختتم‭ ‬الصايغ‭ ‬حديثه‭ ‬لـ«عالم‭ ‬الشهرة‮»‬‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أوضحت‭ ‬لنا‭ ‬الإعلامية‭ ‬والفنانة‭ ‬منى‭ ‬فيروز‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ومميز‭ ‬حتى‭ ‬أوائل‭ ‬التسعينيات‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المهرجانات‭ ‬المسرحية،‭ ‬وهو‭ ‬المهرجان‭ ‬المحلي‭ ‬للأندية،‭ ‬ثم‭ ‬توقف‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أسباب‭ ‬واضحة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جاءت‭ ‬مبادرة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬المسرح‭ ‬الشبابي‭ ‬للأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬وذوي‭ ‬الهمم‭ ‬لتنعش‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية‭ ‬واستمرت‭ ‬المبادرة‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬دورات‭ ‬متتالية‭ ‬أثمرت‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطاقات،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬مهرجاناً‭ ‬شبابيا‭ ‬ينتظره‭ ‬المبدعون‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬توقف‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬إطلاقها‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إيمانًا‭ ‬منا‭ ‬بدور‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭.‬

وأكدت‭ ‬فيروز‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬السيد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي،‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬والسينمائي‭ ‬والتلفزيوني،‭ ‬مبادرة‭ ‬مميزة‭.. ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنها‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬مواهب‭ ‬متميزة‭ ‬تنتظر‭ ‬فرصة‭ ‬التألق،‭ ‬وإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مخرجات‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬مكملة‭ ‬للمبادرات‭ ‬السابقة‭ ‬كالمبادرة‭ ‬المخصصة‭ ‬لشركات‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ستكون‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬للفائزين‭ ‬بهذه‭ ‬المسابقة‭.‬

واختتمت‭ ‬فيروز‭ ‬حديثها‭ ‬لـ«عالم‭ ‬الشهرة‮»‬‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬بنك‭ ‬لقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬المواهب‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والمسلسلات‭ ‬والمسرحيات‭ ‬المستقبلية‭ ‬سواء‭ ‬بإنتاج‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬الخاصة،‮
‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تطوير‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

أما‭ ‬الفنان‭ ‬الكوميدي‭ ‬خليل‭ ‬الرميثي‭ ‬فأوضح‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التمثيل‭ ‬المسرحي‭ ‬والسينمائي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬تُعدّ‭ ‬فكرة‭ ‬ذكية‭ ‬ومبادرة‭ ‬فريدة‭ ‬تحسب‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وللسيد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬النعيمي،‭ ‬لخلق‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬المستقبل‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفن‮»‬‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الوطن‭.‬

وأضاف‭ ‬الرميثي‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬يفخر‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬محظوظا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬بدأ‭ ‬يحصد‭ ‬ثمار‭ ‬جهوده‭. ‬ويرى‭ ‬الرميثي‭ ‬أن
الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬أيضًا‭.‬‮

واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬لـ«عالم‭ ‬الشهرة‮»‬‭ ‬قائلاً‭: ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬والمدروسة‭ ‬بعناية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬والإعلامي‭ ‬بالمواهب‭ ‬التي‭ ‬ستتنافس‭ ‬إقليمياً‭ ‬وخليجياً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالكوادر‭ ‬البحرينية‭. ‬شكراً‭ ‬للدكتور‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬فأنتم‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭.. ‬وبارك‭ ‬الله‭ ‬جهودكم،‭ ‬ونحن‭ ‬معكم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خططكم‭ ‬ومبادراتكم‭ ‬لخدمة‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬والفن‭ ‬والإعلام‭ ‬البحريني‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬2024‮»‬‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬واكتشاف‭ ‬الموهوبين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمثيل‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والسينمائية‭ ‬والمسرحية،‭ ‬وكذلك‭ ‬لتحفيز‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬تبنّي‭ ‬أساليب‭ ‬تمثيل‭ ‬مبتكرة‭ ‬وإبراز‭ ‬تنوع‭ ‬قدراتهم‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬مختلف‭ ‬الأدوار‭ ‬والشخصيات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الممثلين‭ ‬المبدعين‭ ‬يكون‭ ‬جاهزًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الإنتاجات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والفنية‭. ‬

MENAFN19092024000055011008ID1108694548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث