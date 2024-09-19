5 رياضيين فشلوا في اختبارات المنشطات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬أقل‭ ‬بحالة‭ ‬واحدة‭ ‬مقارنة‭ ‬بألعاب‭ ‬طوكيو‭ ‬2021،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذي‭ ‬اختُبروا‭ ‬زادت‭ ‬بنسبة‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالألعاب‭ ‬السابقة،‭ ‬و10 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بألعاب‭ ‬ريو‭ ‬2016‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للاختبارات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الاختبارات‭ ‬خلال‭ ‬الألعاب،‭ ‬إن‭ ‬4770‭ ‬رياضيا،‭ ‬أي‭ ‬39 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الإجمالي،‭ ‬خضعوا‭ ‬لتحليل‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬بولهم‭ ‬ودمهم‭ ‬ودم‭ ‬مجفف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬أغسطس‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬كانت‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬للرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬اختُبروا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬فحص‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحليل‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قبل‭ ‬الألعاب‭.‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاختبارات‭ ‬أجريَ‭ ‬على‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬مثل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬فرنسا،‭ ‬الصين‭ ‬وأستراليا‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬شهدت‭ ‬رياضات‭ ‬مثل‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬السباحة،‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجات،‭ ‬التجذيف‭ ‬والمصارعة‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فحوصات‭ ‬المنشطات‮»‬‭.‬

والرياضيون‭ ‬الخمسة‭ ‬الذين‭ ‬جاءت‭ ‬نتائج‭ ‬فحوصاتهم‭ ‬إيجابية‭ ‬هم‭: ‬لاعبا‭ ‬الجودو‭ ‬العراقي‭ ‬سجاد‭ ‬غانم‭ ‬والأفغانستاني‭ ‬محمد‭ ‬سميم‭ ‬فيزاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الملاكمة‭ ‬النيجيرية‭ ‬سينثيا‭ ‬تيميتايو‭ ‬أوغونسميلوري،‭ ‬العداء‭ ‬الكونغولي‭ ‬دومينيك‭ ‬لاسكوني‭ ‬مولامبا‭ ‬والسباحة‭ ‬البوليفية‭ ‬ماريا‭ ‬خوسيه‭ ‬ريبيرا‭ ‬بينتو‭.‬

وقد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخمسة‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬يُكشف،‭ ‬إذ‭ ‬صرحت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للاختبارات‭ ‬بأن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬تشمل‭ ‬التخزين‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬وإعادة‭ ‬تحليل‭ ‬العينات‭ ‬التي‭ ‬جُمعت‭ ‬قبل‭ ‬الألعاب‭ ‬وخلالها‭.‬