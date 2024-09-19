زفيريف: لم أنزعج من انتقادات فيدرر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬فيدرر‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬زفيريف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭.‬

وقال‭ ‬زفيريف‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬شيئا‭ ‬لا‭ ‬أعلمه‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬ألعب‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬أردت‭ ‬اللعب‭ ‬بها‭. ‬قدمت‭ ‬مباراة‭ ‬سيئة‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬روجيه‭ ‬صحيح‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برلين‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬كأس‭ ‬لافر،‭ ‬قال‭ ‬فيدرر‭ ‬عن‭ ‬زفيريف‭: ‬‮«‬أمام‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬المبادرة‭ ‬وأن‭ ‬تلعب‭ ‬بطريقة‭ ‬هجومية‭. ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬أمام‭ ‬فريتز‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬أشاهده‭ ‬يلعب،‭ ‬أرى‭ ‬شخصا‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬للغاية،‭ ‬ويلعب‭ ‬بشكل‭ ‬دفاعي‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الحاسمة‮»‬‭.‬

وتوج‭ ‬زفيريف‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020،‭ ‬ولكنه‭ ‬مازال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭). ‬ووصل‭ ‬زفيريف‭ ‬لنهائي‭ ‬بطولتي‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬وبطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ولكنه‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭. ‬ليس‭ ‬لي‭ ‬فقط‭. ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬شهدت‭ ‬نتائج‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭. ‬مع‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز،‭ ‬ومع‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬ومعي‭. ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬طبيعية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬زفيريف‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬لافر،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬حدث‭ ‬استعراضي‭.‬

وقال‭ ‬زفيريف‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬الجميع‭ ‬هنا‭ ‬متحفز‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭. ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بطولة‭ ‬جدية،‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬لنتدرب‭ ‬ساعتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬وأن‭ ‬نجهز‭ ‬أنفسنا‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يتواجدون‭ ‬هنا،‭ ‬وفي‭ ‬الفريق‭ ‬نفسه‭. ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تخذلهم‮»‬‭.‬



