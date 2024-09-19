زفيريف: لم أنزعج من انتقادات فيدرر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برلين - (د ب أ): قال لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف إنه لم ينزعج من الانتقادات التي تلقاها من لاعب التنس السابق روجيه فيدرر، والذي قال إن طريقة لعب اللاعب الألماني سلبية للغاية.
وكان فيدرر يتحدث عن أداء زفيريف في مباراة دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام الأمريكي تايلور فريتز.
وقال زفيريف عن تلك التصريحات: «هذا ليس شيئا لا أعلمه. كان من الواضح بالنسبة إلي أنني لم ألعب بالطريقة التي أردت اللعب بها. قدمت مباراة سيئة. لذلك فإن ما قاله روجيه صحيح تماما».
وخلال حدث في مدينة برلين الأربعاء على هامش كأس لافر، قال فيدرر عن زفيريف: «أمام أفضل اللاعبين في العالم يجب أن تأخذ المبادرة وأن تلعب بطريقة هجومية. لم يفعل ذلك أمام فريتز».
وأضاف: «عندما أشاهده يلعب، أرى شخصا يلعب بشكل سلبي للغاية، ويلعب بشكل دفاعي للغاية في اللحظات الحاسمة».
وتوج زفيريف بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، ولكنه مازال يبحث عن أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام). ووصل زفيريف لنهائي بطولتي أمريكا المفتوحة في 2020 وبطولة فرنسا المفتوحة هذا العام، ولكنه خسر في المباراتين.
وقال: «ربما كان هناك الكثير من المباريات في وقت ما. ليس لي فقط. بطولة أمريكا المفتوحة شهدت نتائج غير طبيعية. مع كارلوس ألكاراز، ومع نوفاك ديوكوفيتش، ومعي. كانت هناك الكثير من الهزائم التي لم تكن طبيعية».
وأكد زفيريف أن بطولة كأس لافر، التي تقام هذا العام في برلين، أكثر من مجرد حدث استعراضي.
وقال زفيريف قبل بداية البطولة اليوم الجمعة: «الجميع هنا متحفز لتحقيق الفوز. لو لم تكن بطولة جدية، لم نكن لنتدرب ساعتين أو ثلاث في اليوم وأن نجهز أنفسنا بهذه الطريقة».
وأضاف: «أفضل اللاعبين في العالم يتواجدون هنا، وفي الفريق نفسه. لا تريد أن تخذلهم».
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