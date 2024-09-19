Friday, 20 September 2024 05:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زفيريف: لم أنزعج من انتقادات فيدرر

9/19/2024 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬التنس‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬ينزعج‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬التنس‭ ‬السابق‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر،‭ ‬والذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬طريقة‭ ‬لعب‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬سلبية‭ ‬للغاية‭.‬

وكان‭ ‬فيدرر‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬زفيريف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭.‬

وقال‭ ‬زفيريف‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬شيئا‭ ‬لا‭ ‬أعلمه‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬ألعب‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬أردت‭ ‬اللعب‭ ‬بها‭. ‬قدمت‭ ‬مباراة‭ ‬سيئة‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬روجيه‭ ‬صحيح‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬برلين‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬كأس‭ ‬لافر،‭ ‬قال‭ ‬فيدرر‭ ‬عن‭ ‬زفيريف‭: ‬‮«‬أمام‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬المبادرة‭ ‬وأن‭ ‬تلعب‭ ‬بطريقة‭ ‬هجومية‭. ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬أمام‭ ‬فريتز‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬أشاهده‭ ‬يلعب،‭ ‬أرى‭ ‬شخصا‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬للغاية،‭ ‬ويلعب‭ ‬بشكل‭ ‬دفاعي‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الحاسمة‮»‬‭.‬

وتوج‭ ‬زفيريف‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020،‭ ‬ولكنه‭ ‬مازال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭). ‬ووصل‭ ‬زفيريف‭ ‬لنهائي‭ ‬بطولتي‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬وبطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ولكنه‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭. ‬ليس‭ ‬لي‭ ‬فقط‭. ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬شهدت‭ ‬نتائج‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭. ‬مع‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز،‭ ‬ومع‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬ومعي‭. ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬طبيعية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬زفيريف‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬لافر،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬حدث‭ ‬استعراضي‭.‬

وقال‭ ‬زفيريف‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬الجميع‭ ‬هنا‭ ‬متحفز‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭. ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بطولة‭ ‬جدية،‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬لنتدرب‭ ‬ساعتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬وأن‭ ‬نجهز‭ ‬أنفسنا‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يتواجدون‭ ‬هنا،‭ ‬وفي‭ ‬الفريق‭ ‬نفسه‭. ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تخذلهم‮»‬‭.‬


MENAFN19092024000055011008ID1108694546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث