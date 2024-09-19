افتتاح مراكز توب جولف الترفيهية في السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬نوح‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«جولف‭ ‬السعودية‮»‬‭: ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتشهد‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لرياضة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬تطوراً‭ ‬متسارعاً،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التابعة‭ ‬لـ‭(‬توب‭ ‬جولف‭ ‬وكالاواي‭ ‬براندز‭) ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نجحت‭ ‬مجمعات‭ ‬توب‭ ‬جولف‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تجارب‭ ‬ترفيهية‭ ‬متميزة‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لجميع‭ ‬عشاق‭ ‬اللعبة‭. ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬وستساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‮»‬‭.‬