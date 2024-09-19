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افتتاح مراكز توب جولف الترفيهية في السعودية

9/19/2024 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬‮«‬جولف‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬إبرام‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬توب‭ ‬جولف‭ ‬و‭ ‬كالاواي‭ ‬براندز‮»‬،‭ ‬لإنشاء‭ ‬أولى‭ ‬مجمعاتها‭ ‬الرياضية‭ ‬والترفيهية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬توب‭ ‬جولف‮»‬‭. ‬وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬تعتزم‭ ‬‮«‬توب‭ ‬جولف‭ ‬وكالاواي‮»‬‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬جولف‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشريك‭ ‬التقني‭ ‬‮«‬توب‭ ‬تريسر‮»‬‭ ‬لتطوير‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬ستسهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬مستقبل‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬الدول‭ ‬نمواً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭. ‬وستقوم‭ ‬‮«‬توب‭ ‬جولف‮»‬،‭ ‬العلامة‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬بتوفير‭ ‬تجارب‭ ‬رياضية‭ ‬وترفيهية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وجدّة‭ ‬والمنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬كما‭ ‬تعتزم‭ ‬إطلاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬للوصول‭ ‬بالرياضة‭ ‬الى‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬نوح‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«جولف‭ ‬السعودية‮»‬‭: ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتشهد‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لرياضة‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬تطوراً‭ ‬متسارعاً،‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التابعة‭ ‬لـ‭(‬توب‭ ‬جولف‭ ‬وكالاواي‭ ‬براندز‭) ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نجحت‭ ‬مجمعات‭ ‬توب‭ ‬جولف‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تجارب‭ ‬ترفيهية‭ ‬متميزة‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لجميع‭ ‬عشاق‭ ‬اللعبة‭. ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬وستساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‮»‬‭.‬

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