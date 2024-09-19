افتتاح مراكز توب جولف الترفيهية في السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت «جولف السعودية» إبرام شراكة مع «توب جولف و كالاواي براندز»، لإنشاء أولى مجمعاتها الرياضية والترفيهية المتخصصة في رياضة الجولف في المملكة العربية السعودية التي تحمل اسم «توب جولف». وبموجب هذه الشراكة، تعتزم «توب جولف وكالاواي» التعاون مع «جولف السعودية» إلى جانب الشريك التقني «توب تريسر» لتطوير حلول مبتكرة ستسهم بتعزيز مستقبل الجولف في المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أسرع الدول نمواً في قطاع رياضة الجولف. وستقوم «توب جولف»، العلامة الرائدة عالمياً بتوفير تجارب رياضية وترفيهية متميزة في تجارب رياضة الجولف في السعودية من خلال إطلاق ثلاثة مراكز في الرياض وجدّة والمنطقة الشرقية، كما تعتزم إطلاق المزيد من المراكز للوصول بالرياضة الى مختلف مناطق المملكة.
وبهذه المناسبة، قال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لـ«جولف السعودية»: تمثل هذه الشراكة خطوة هامة ضمن الجهود المستمرة لتطوير لعبة الجولف في المملكة.
وتشهد البنية التحتية لرياضة الجولف في السعودية تطوراً متسارعاً، وكلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية مع العلامات التجارية التابعة لـ(توب جولف وكالاواي براندز) ستسهم في الارتقاء بمنظومة رياضة الجولف بشكل عام في المملكة».
وأضاف: «لقد نجحت مجمعات توب جولف في توفير تجارب ترفيهية متميزة وتقديم حلول مبتكرة لجميع عشاق اللعبة. ونحن سعداء بهذه الشراكة التي ستسهم في تطوير رياضة الجولف على المدى الطويل وستساعد على تعزيز حضورها في المملكة وخارجها».
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