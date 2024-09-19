معركة ((الصانعين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سنغافورة - (أ ف ب): شدّد الهولندي ماكس فيرستابن على أن «المعركة لم تنتهِ بعد»، في حين يتجه فريقه ريد بول إلى سنغافورة، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، هذا الأسبوع بعد تخليه عن صدارة ترتيب الصانعين لصالح ماكلارين وذلك للمرة الأولى منذ عامين ونصف عام.
نجح ماكلارين في انتزاع الصدارة من الحظيرة النمسوية، حاملة اللقب في العامين الماضيين، مع نهاية جائزة أذربيجان الكبرى التي شهدت فوز سائقه الأسترالي أوسكار بياستري بالمركز الأول وحلول زميله البريطاني لاندو نوريس الذي انطلق من المركز الخامس عشر رابعا أمام فيرستابن، فضيّق بدوره الخناق على بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية في ترتيب السائقين.
وفي وقت ارتقى ماكلارين إلى المركز الأول لدى الصانعين بفارق 20 نقطة عن ريد بول المتراجع للثاني (476 مقابل 456)، قلّص نوريس الفارق بينه وبين فيرستابن إلى 59 نقطة قبل 7 مراحل من النهاية، و3 سباقات للسرعة (سبرينت)، حيث ما زالت هناك 207 نقاط متوافرة أمام المنافسين على اللقب العالمي.
شاهد فيرستابن هيمنته على البطولة العالمية، حيث فاز في 7 جوائز كبرى من العشر الأولى، تضمحل فغاب عن أعلى عتبة على منصة التتويج في السباقات السبعة الأخيرة، وتحديدا منذ فوزه بجائزة إسبانيا الكبرى في 23 يونيو، في حين تقاسم ماكلارين وفيراري ومرسيدس جوائز المركز الأول.
«سنعمل معا كفريق واحد والمعركة لم تنته بعد»، هذا ما قاله فيرستابن بعد احتلاله المركز الخامس في باكو.
وتابع ابن الـ26 عاما «نفوز ونخسر كفريق، ولن نستسلم. الأمر بهذه البساطة».
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