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معركة ((الصانعين))

9/19/2024 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سنغافورة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شدّد‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المعركة‭ ‬لم‭ ‬تنتهِ‭ ‬بعد‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتجه‭ ‬فريقه‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬إلى‭ ‬سنغافورة،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بعد‭ ‬تخليه‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬لصالح‭ ‬ماكلارين‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭.‬

نجح‭ ‬ماكلارين‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬الحظيرة‭ ‬النمسوية،‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬سائقه‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬وحلول‭ ‬زميله‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬رابعا‭ ‬أمام‭ ‬فيرستابن،‭ ‬فضيّق‭ ‬بدوره‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬ارتقى‭ ‬ماكلارين‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬لدى‭ ‬الصانعين‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬المتراجع‭ ‬للثاني‭ (‬476‭ ‬مقابل‭ ‬456‭)‬،‭ ‬قلّص‭ ‬نوريس‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬فيرستابن‭ ‬إلى‭ ‬59‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬و3‭ ‬سباقات‭ ‬للسرعة‭ (‬سبرينت‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬هناك‭ ‬207‭ ‬نقاط‭ ‬متوافرة‭ ‬أمام‭ ‬المنافسين‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭.‬

شاهد‭ ‬فيرستابن‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬العشر‭ ‬الأولى،‭ ‬تضمحل‭ ‬فغاب‭ ‬عن‭ ‬أعلى‭ ‬عتبة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬السبعة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬فوزه‭ ‬بجائزة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬يونيو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقاسم‭ ‬ماكلارين‭ ‬وفيراري‭ ‬ومرسيدس‭ ‬جوائز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭.‬

‮«‬سنعمل‭ ‬معا‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬والمعركة‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‮»‬،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬فيرستابن‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬باكو‭.‬

وتابع‭ ‬ابن‭ ‬الـ26‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬نفوز‭ ‬ونخسر‭ ‬كفريق،‭ ‬ولن‭ ‬نستسلم‭. ‬الأمر‭ ‬بهذه‭ ‬البساطة‮»‬‭.‬




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