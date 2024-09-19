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محتال يبيع سيارة لا يملكها بتوقيع مزور

9/19/2024 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قررت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬نظر‭ ‬استئناف‭ ‬محكوم‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لجلسة‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬لجلبه‭ ‬من‭ ‬محبسه،‭ ‬حيث‭ ‬أدانته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتال‭ ‬على‭ ‬آسيوي‭ ‬وباع‭ ‬له‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬سكراب‮»‬‭ ‬تعود‭ ‬ملكيتها‭ ‬لأخر‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أخبره‭ ‬بأن‭ ‬لديه‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬سكراب‮»‬‭ ‬مملوكة‭ ‬له‭ ‬للبيع،‭ ‬فطلب‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬صورا‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لحالة‭ ‬السيارة‭ ‬لمشاهدتها،‭ ‬وبعد‭ ‬رؤيتها‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬شرائها،‭ ‬وبعد‭ ‬حضور‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬للمكان‭ ‬سلم‭ ‬المتهم‭ ‬المبلغ‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬وتسلم‭ ‬منه‭ ‬السيارة‭ ‬مع‭ ‬الملكية‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اكتشف‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬زوده‭ ‬بشهادة‭ ‬ملكية‭ ‬مزورة‭ ‬وأن‭ ‬المعلومات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬بطاقة‭ ‬الملكية‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭.‬

وعليه‭ ‬واجه‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬المتهم‭ ‬بما‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬تزويده‭ ‬ببطاقة‭ ‬الملكية‭ ‬الأصلية‭ ‬للسيارة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قام‭ ‬بالمماطلة‭ ‬ولم‭ ‬يسلم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الملكية‭ ‬الأصلية‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬الأمر‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬التوجه‭ ‬لمركز‭ ‬الشرطة‭ ‬لتقديم‭ ‬بلاغ‭ ‬بالواقعة‭. ‬

وعند‭ ‬وصول‭ ‬البلاغ‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬بالواقعة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬ملكية‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المتهم‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وبعد‭ ‬معاينتها‭ ‬تبين‭ ‬بأن‭ ‬الملكية‭ ‬مزورة‭.‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬بأنه‭ ‬استعمل‭ ‬محرر‭ ‬رسمي‭ ‬منسوب‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬واستعماله‭ ‬بنية‭ ‬أنه‭ ‬محرر‭ ‬صحيح‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بأنه‭ ‬مزور،‭ ‬كما‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬المتحصل‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬والمملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭. ‬

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