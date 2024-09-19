محتال يبيع سيارة لا يملكها بتوقيع مزور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أخبره‭ ‬بأن‭ ‬لديه‭ ‬سيارة‭ ‬‮«‬سكراب‮»‬‭ ‬مملوكة‭ ‬له‭ ‬للبيع،‭ ‬فطلب‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬صورا‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لحالة‭ ‬السيارة‭ ‬لمشاهدتها،‭ ‬وبعد‭ ‬رؤيتها‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬شرائها،‭ ‬وبعد‭ ‬حضور‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬للمكان‭ ‬سلم‭ ‬المتهم‭ ‬المبلغ‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬وتسلم‭ ‬منه‭ ‬السيارة‭ ‬مع‭ ‬الملكية‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اكتشف‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬زوده‭ ‬بشهادة‭ ‬ملكية‭ ‬مزورة‭ ‬وأن‭ ‬المعلومات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬بطاقة‭ ‬الملكية‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭.‬

وعليه‭ ‬واجه‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬المتهم‭ ‬بما‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬تزويده‭ ‬ببطاقة‭ ‬الملكية‭ ‬الأصلية‭ ‬للسيارة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قام‭ ‬بالمماطلة‭ ‬ولم‭ ‬يسلم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الملكية‭ ‬الأصلية‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬الأمر‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬التوجه‭ ‬لمركز‭ ‬الشرطة‭ ‬لتقديم‭ ‬بلاغ‭ ‬بالواقعة‭. ‬

وعند‭ ‬وصول‭ ‬البلاغ‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬بالواقعة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬ملكية‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المتهم‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وبعد‭ ‬معاينتها‭ ‬تبين‭ ‬بأن‭ ‬الملكية‭ ‬مزورة‭.‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬بأنه‭ ‬استعمل‭ ‬محرر‭ ‬رسمي‭ ‬منسوب‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬واستعماله‭ ‬بنية‭ ‬أنه‭ ‬محرر‭ ‬صحيح‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بأنه‭ ‬مزور،‭ ‬كما‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬المتحصل‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬والمملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭. ‬