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السجن 5 سنوات لمروج ميتافيتامين

9/19/2024 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬شابا‭ ‬ثلاثينيا‭ ‬مروجا‭ ‬للمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بتغريمه‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تلقي‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬معلومات‭ ‬تفيد‭ ‬بحيازة‭ ‬المتهم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬الترويج،‭ ‬وتم‭ ‬تكليف‭ ‬أحد‭ ‬المصادر‭ ‬السرية‭ ‬لشراء‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة،‭ ‬وما‭ ‬لبث‭ ‬أن‭ ‬اتصل‭ ‬بالمتهم‭ ‬الأول‭ ‬هاتفيا‭ ‬تحت‭ ‬مسمع‭ ‬الشرطي‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬50‭ ‬دينارا،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬انتقل‭ ‬المصدر‭ ‬رفقة‭ ‬شرطي‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬المنامة‭ ‬وهو‭ ‬المكان‭ ‬المتفق‭ ‬عليه،‭ ‬والتقى‭ ‬المصدر‭ ‬المتهم‭ ‬وقام‭ ‬المتهم‭ ‬بتسليم‭ ‬المصدر‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭.‬

حيث‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحيازته‭ ‬المادة‭ ‬المضبوطة‭ ‬بقصد‭ ‬تعاطيها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديمها‭ ‬وبيعهما‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬لآخر‭ ‬وأنه‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬المصدر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبيعه‭ ‬المؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬بما‭ ‬قيمته‭ ‬50‭ ‬دينارا،‭ ‬وفي‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬سلم‭ ‬المصدر‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬آسيوي‭ ‬لا‭ ‬يعرفه‭ ‬ويتحصل‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إرسالها‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬معينة‭ ‬ويتسلمها‭ ‬ويضع‭ ‬مقابلها‭.‬

فأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬2023،‭ ‬أولا‭: ‬قدم‭ ‬بمقابل‭ ‬مادة‭ ‬مخدرة‭ ‬‮«‬الميتافيتامين‮»‬‭ ‬للتعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانوناً،‭ ‬ثانيا‭: ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬مادة‭ ‬الميتافيتامين‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانوناً‭.‬

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