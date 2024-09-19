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بعد وقف رواتبهم منذ بداية العام..31 طبيبا وممرضا يقدمون بلاغا جنائيا ضد مستشفى لتوقفها عن العمل

9/19/2024 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدم‭ ‬31‭ ‬طبيبا‭ ‬وممرضا‭ ‬وموظفا‭ ‬بمستشفى‭ ‬خاص‭ ‬ببلاغ‭ ‬جنائي‭ ‬ضد‭ ‬المستشفى‭ ‬ومديرها‭ ‬التنفيذي‭ ‬بدعوى‭ ‬تشغيلهم‭ ‬عمال‭ ‬سخرة‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬الوفاء‭ ‬بأجورهم‭ ‬ومستحقاتهم‭.‬

وكشفت‭ ‬المحامية‭ ‬مها‭ ‬جابر‭ ‬وكيلة‭ ‬الشاكين‭ ‬أن‭ ‬موكليها‭ ‬عمال‭ ‬بالمستشفى‭ ‬ويعملون‭ ‬بمهنة‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ومنهم‭ ‬أطباء‭ ‬وممرضون‭ ‬نظير‭ ‬رواتب‭ ‬شهرية‭ ‬تتراوح‭ ‬مقدارها‭ ‬بين‭ ‬4100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬و200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬بدأوا‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬المستشفى‭ ‬لمدد‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬للبعض‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأشهر‭ ‬للبعض‭ ‬الآخر‭ ‬باتفاق‭ ‬على‭ ‬مقدار‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬لكل‭ ‬موظف‭ ‬ومسماه‭ ‬الوظيفي،‭ ‬بموجب‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬المرفقة‭.‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024م‭ ‬بدأت‭ ‬المؤسسة‭ ‬بالتأخير‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬الأجور‭ ‬لمدد‭ ‬بلغ‭ ‬أقصاها‭ ‬شهرين‭ ‬ونصف‭ ‬الشهر‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني،‭ ‬ونظراً‭ ‬لامتناع‭ ‬المشكو‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬أجور‭ ‬الشاكين‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2024م‭ ‬وحتى‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬امتناعا‭ ‬تاماً‭ ‬فقد‭ ‬توقفوا‭ ‬جميعاً‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لديهم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬المؤسسة‭ ‬المشكو‭ ‬في‭ ‬حقها‭ ‬شفوياً‭ ‬بأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‭ ‬أو‭ ‬إشعار‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬امتناع‭ ‬المشكو‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬أجور‭ ‬الشاكين‭ ‬يعد‭ ‬مخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬السارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويعد‭ ‬جريمة‭ ‬جنائية‭ ‬معاقب‭ ‬عليها‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وقانون‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬ذلك‭ ‬تشغيلاً‭ ‬لعمال‭ ‬بالسخرة‭ ‬ودون‭ ‬مقابل،‭ ‬بما‭ ‬يحق‭ ‬معه‭ ‬للشاكين‭ ‬أن‭ ‬يتقدموا‭ ‬بهذه‭ ‬الشكوى‭ ‬الجنائية‭ ‬مطالبين‭ ‬المشكو‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬باعتبارهم‭ ‬ملاك‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬بها‭ ‬بمستحقاتهم‭ ‬لديهم‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬أجورهم‭ ‬المتأخرة‭ ‬وكذلك‭ ‬باقي‭ ‬المستحقات‭ ‬العمالية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مكافآت‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة،‭ ‬وبدل‭ ‬الإجازات‭ ‬السنوية‭ ‬وشهادات‭ ‬الخدمة‭ ‬وتذاكر‭ ‬السفر‭.‬

وأضافت‭ ‬جابر‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬بنص‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬أنه‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬والغرامة‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬استخدم‭ ‬عمالاً‭ ‬سخرة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬أو‭ ‬احتجز‭ ‬بغير‭ ‬مبرر‭ ‬أجورهم‭ ‬كلها‭ ‬أو‭ ‬بعضها،‭ ‬كما‭ ‬يعاقب‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يمثله‭ ‬يخالف‭ ‬أياً‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬الباب‭ ‬السادس‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭.‬

وأشارت‭ ‬أن‭ ‬امتناع‭ ‬المشكو‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬مستحقات‭ ‬الشاكين‭ ‬وأجورهم‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬عملهم‭ ‬لدى‭ ‬المشكو‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عملهم‭ ‬لديهم‭ ‬يعد‭ ‬مخالفة‭ ‬صريحة‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬وقانون‭ ‬العمل،‭ ‬ويعد‭ ‬تشغيلاً‭ ‬لعمال‭ ‬بالسخرة،‭ ‬مما‭ ‬يوجب‭ ‬المساءلة‭ ‬القانونية‭.‬

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