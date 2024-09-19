سانشيز يدعو خلال زيارة عباس لإسبانيا إلى ((وقف التصعيد)) في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بعدما‭ ‬اعترفت‭ ‬إسبانيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيرلندا‭ ‬والنرويج،‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مايو‭ ‬رسميا‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬تضم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وأصر‭ ‬سانشيز‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬على‭ ‬‮«‬الضرورة‭ ‬والحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬فورا‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬يتوصل‭ ‬الطرفان‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وفقا‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2735‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬يونيو،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬كان‭ ‬‮«‬إلزاميا‮»‬‭.

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وبحسب‭ ‬سانشيز‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وأوروبا‭ ‬لا‭ ‬يمكنهما‭ ‬أن‭ ‬يقفا‭ ‬مكتوفي‭ ‬الأيدي‭ ‬أمام‭ ‬معاناة‭ ‬آلاف‭ ‬الأبرياء،‭ ‬خاصة‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬1205‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬إسرائيلية‭. ‬ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬رهائن‭ ‬قضوا‭ ‬خلال‭ ‬احتجازهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وخُطف‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬251‭ ‬شخصا،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬97‭ ‬منهم‭ ‬محتجزون،‭ ‬بينهم‭ ‬33‭ ‬يقول‭ ‬الجيش‭ ‬إنهم‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭.‬

وردّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بحملة‭ ‬قصف‭ ‬مدمرة‭ ‬وهجوم‭ ‬بري‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬41272‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬وتؤكد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنّ‭ ‬غالبية‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬دور‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدريد‭ ‬للسلام‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬طالبنا‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬نطالب‭ ‬بعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ (..) ‬وسنكون‭ ‬سعداء‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬مدريد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬نقدر‭ ‬عاليا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬مواقف‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬التي‭ ‬اعترفت‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬ونناشد‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعترف‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬