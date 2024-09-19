Friday, 20 September 2024 05:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نصر الله لقادة إسرائيل: لن تستطيعوا إعادة السكان إلى الشمال

9/19/2024 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الدامية‭ ‬التي‭ ‬انفجرت‭ ‬خلالها‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬لاسلكية‭ (‬بيجر‭) ‬وأجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬محمولة‭ ‬أخرى‭ ‬تتجاوز‭ ‬كل‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬حلقت‭ ‬خلاله‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬منخفض‭ ‬فوق‭ ‬بيروت‭. ‬

ويحمل‭ ‬لبنان‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬إسرائيل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬الجماعة‭ ‬المسلحة‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬37‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬العبء‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬اللبنانية‭ ‬ويحدث‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬المصور‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬والذي‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أننا‭ ‬تعرضنا‭ ‬لضربة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمنيا‭ ‬وإنسانيا‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬ومن‭ ‬الاستهداف‭ ‬والجريمة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬تتجاوز‭ ‬كل‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬تجاوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬كل‭ ‬الضوابط‭ ‬والقوانين‭ ‬والأخلاق‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬أو‭ ‬إعلان‭ ‬حرب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسميها‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬وتستحق‭ ‬أن‭ ‬تسميها‭ ‬أي‭ ‬شيء‭. ‬طبعا‭ ‬هذه‭ ‬كانت‭ ‬نية‭ ‬العدو‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يتمنى‭ ‬دخول‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬تاريخية‮»‬‭ ‬للجماعة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وأضاف‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬أو‭ ‬القتل‭ ‬أو‭ ‬الاغتيالات‭ ‬أو‭ ‬الحرب‭ ‬الشاملة‭ ‬لن‭ ‬تعيد‭ ‬السكان‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الأولويات‭ ‬القصوى‭ ‬للحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وصف‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الهجمات‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬اتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمحاولة‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص،‭ ‬كما‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬بنية‭ ‬المقاومة‭ ‬لم‭ ‬تتزلزل‭ ‬ولم‭ ‬تهتز‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬نحن‭ ‬تلقينا‭ ‬ضربة‭ ‬كبيرة‭ ‬وقاسية،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬حال‭ ‬الحرب‭ ‬أيضا‭ ‬وحال‭ ‬الصراع‭... ‬ونحن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬عدونا‭ ‬لديه‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التكنولوجي‭ ‬ولم‭ ‬نقل‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬بث‭ ‬الخطاب،‭ ‬اهتزت‭ ‬بيروت‭ ‬جراء‭ ‬ضوضاء‭ ‬اختراق‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حاجز‭ ‬الصوت،‭ ‬وهي‭ ‬ضوضاء‭ ‬أصبحت‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬لكنها‭ ‬باتت‭ ‬مبعث‭ ‬قلق‭ ‬أكبر‭ ‬وسط‭ ‬التزايد‭ ‬المطرد‭ ‬لتهديد‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭. ‬

وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬طائراتها‭ ‬الحربية‭ ‬قصفت‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬وأفاد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬باستئناف‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬جنديين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬قناة‭ ‬12‭ ‬الإخبارية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬أحدهما‭ ‬قُتل‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬والآخر‭ ‬بصاروخ‭ ‬مضاد‭ ‬للدبابات‭ ‬أطلقه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭.‬

MENAFN19092024000055011008ID1108694538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث