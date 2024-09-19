نصر الله لقادة إسرائيل: لن تستطيعوا إعادة السكان إلى الشمال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويحمل‭ ‬لبنان‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬إسرائيل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬الجماعة‭ ‬المسلحة‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬37‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬العبء‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬اللبنانية‭ ‬ويحدث‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وقال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬المصور‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬معلن‭ ‬والذي‭ ‬بثه‭ ‬التلفزيون‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أننا‭ ‬تعرضنا‭ ‬لضربة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمنيا‭ ‬وإنسانيا‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬ومن‭ ‬الاستهداف‭ ‬والجريمة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬تتجاوز‭ ‬كل‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬تجاوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬كل‭ ‬الضوابط‭ ‬والقوانين‭ ‬والأخلاق‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬أو‭ ‬إعلان‭ ‬حرب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسميها‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬وتستحق‭ ‬أن‭ ‬تسميها‭ ‬أي‭ ‬شيء‭. ‬طبعا‭ ‬هذه‭ ‬كانت‭ ‬نية‭ ‬العدو‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يتمنى‭ ‬دخول‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬تاريخية‮»‬‭ ‬للجماعة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وأضاف‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬أو‭ ‬القتل‭ ‬أو‭ ‬الاغتيالات‭ ‬أو‭ ‬الحرب‭ ‬الشاملة‭ ‬لن‭ ‬تعيد‭ ‬السكان‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الأولويات‭ ‬القصوى‭ ‬للحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وصف‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الهجمات‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬اتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمحاولة‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص،‭ ‬كما‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬بنية‭ ‬المقاومة‭ ‬لم‭ ‬تتزلزل‭ ‬ولم‭ ‬تهتز‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬نحن‭ ‬تلقينا‭ ‬ضربة‭ ‬كبيرة‭ ‬وقاسية،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬حال‭ ‬الحرب‭ ‬أيضا‭ ‬وحال‭ ‬الصراع‭... ‬ونحن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬عدونا‭ ‬لديه‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬التكنولوجي‭ ‬ولم‭ ‬نقل‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬بث‭ ‬الخطاب،‭ ‬اهتزت‭ ‬بيروت‭ ‬جراء‭ ‬ضوضاء‭ ‬اختراق‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬حاجز‭ ‬الصوت،‭ ‬وهي‭ ‬ضوضاء‭ ‬أصبحت‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬لكنها‭ ‬باتت‭ ‬مبعث‭ ‬قلق‭ ‬أكبر‭ ‬وسط‭ ‬التزايد‭ ‬المطرد‭ ‬لتهديد‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭. ‬

وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬طائراتها‭ ‬الحربية‭ ‬قصفت‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬وأفاد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬باستئناف‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬جنديين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬قناة‭ ‬12‭ ‬الإخبارية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬أحدهما‭ ‬قُتل‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬والآخر‭ ‬بصاروخ‭ ‬مضاد‭ ‬للدبابات‭ ‬أطلقه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭.‬