محادثات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى كبار مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي والصين بالعاصمة البلجيكية بروكسل أمس، في ظل الخلاف بين الجانبين بشأن دعم الصين للسيارات الكهربائية، والخطط الأوروبية لفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.
وتدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط المفوضية لفرض رسوم طويلة الأجل على السيارات الكهربائية الصينية ردًا على الدعم الحكومي.
وفي حالة موافقة الدول الأعضاء على الخطة، فإنه سيتم فرض ضريبة إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين فوق الرسوم القياسية بالاتحاد، وتبلغ 10% اعتبارًا من 30 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات.
وترى المفوضية الأوروبية أن الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية يشوه السوق في الاتحاد، حيث تفقد شركات صناعة السيارات الأوروبية حصصها السوقية لصالح المنافسين الأجانب، بينما تتهم بكين الاتحاد الأوروبي بممارسة «الحمائية».
ودعا وزير الاقتصاد الألماني «روبرت هيبيك» الثلاثاء، قبل اجتماعه مع وزير التجارة الصيني «وانج» في برلين، إلى حل سياسي للأزمة، فيما دعا رئيس وزراء إسبانيا «بيدرو سانشيث» خلال زيارته مؤخرًا إلى الصين لإعادة تقييم خطط فرض الرسوم الإضافية، وقال: لا نحتاج حربًا أخرى، وفي هذه الحال ستكون الحرب تجارية».
وكانت المحادثات السابقة بين مفوض التجارة الأوروبي «فالديس دومبروفسكيس» ووزير التجارة الصيني «وانج وينتاو» فشلت في تسوية الخلاف.
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