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محادثات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل

9/19/2024 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والصين‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البلجيكية‭ ‬بروكسل‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬بشأن‭ ‬دعم‭ ‬الصين‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬والخطط‭ ‬الأوروبية‭ ‬لفرض‭ ‬رسوم‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الصين‭.‬

وتدرس‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خطط‭ ‬المفوضية‭ ‬لفرض‭ ‬رسوم‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬الصينية‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬موافقة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬الخطة،‭ ‬فإنه‭ ‬سيتم‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬المصنعة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬فوق‭ ‬الرسوم‭ ‬القياسية‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬وتبلغ‭ ‬10‭% ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ولمدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

وترى‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬الصيني‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬يشوه‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬الاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬تفقد‭ ‬شركات‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬الأوروبية‭ ‬حصصها‭ ‬السوقية‭ ‬لصالح‭ ‬المنافسين‭ ‬الأجانب،‭ ‬بينما‭ ‬تتهم‭ ‬بكين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬الحمائية‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬روبرت‭ ‬هيبيك‮»‬‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قبل‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬الصيني‭ ‬‮«‬وانج‮»‬‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسبانيا‭ ‬‮«‬بيدرو‭ ‬سانشيث‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬لإعادة‭ ‬تقييم‭ ‬خطط‭ ‬فرض‭ ‬الرسوم‭ ‬الإضافية،‭ ‬وقال‭: ‬لا‭ ‬نحتاج‭ ‬حربًا‭ ‬أخرى،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬ستكون‭ ‬الحرب‭ ‬تجارية‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬المحادثات‭ ‬السابقة‭ ‬بين‭ ‬مفوض‭ ‬التجارة‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬فالديس‭ ‬دومبروفسكيس‮»‬‭ ‬ووزير‭ ‬التجارة‭ ‬الصيني‭ ‬‮«‬وانج‭ ‬وينتاو‮»‬‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬الخلاف‭.‬

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