((استيراد الاستثمارية)) تتخارج من كامل حصتها في ((مجمع البحرين للأسواق الحرة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬استيراد‭ ‬الاستثمارية‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التخارج‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬للتخارجات‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬استيراد‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بالتخارج‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬أهدافها،‭ ‬كما‭ ‬سيساهم‭ ‬هذا‭ ‬التخارج‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المحفظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتوظيف‭ ‬السيولة‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬التخارج‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬ذات‭ ‬عوائد‭ ‬عالية‭ ‬بمعدلات‭ ‬نمو‭ ‬مرتفعة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ربحية‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬