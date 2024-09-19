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((استيراد الاستثمارية)) تتخارج من كامل حصتها في ((مجمع البحرين للأسواق الحرة))

9/19/2024 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬أمس،‭ ‬تخارجها‭ ‬الناجح‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مجمع‭ ‬البحرين‭ ‬للأسواق‭ ‬الحرة‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬ببيع‭ ‬كامل‭ ‬حصتها‭ ‬البالغة‭ ‬5‭.‬29‭%.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬استيراد‭ ‬الاستثمارية‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التخارج‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬للتخارجات‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬استيراد‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بالتخارج‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬أهدافها،‭ ‬كما‭ ‬سيساهم‭ ‬هذا‭ ‬التخارج‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المحفظة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتوظيف‭ ‬السيولة‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬التخارج‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬ذات‭ ‬عوائد‭ ‬عالية‭ ‬بمعدلات‭ ‬نمو‭ ‬مرتفعة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ربحية‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

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