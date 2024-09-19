((استيراد الاستثمارية)) تتخارج من كامل حصتها في ((مجمع البحرين للأسواق الحرة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة استيراد الاستثمارية أمس، تخارجها الناجح من شركة «مجمع البحرين للأسواق الحرة» وذلك ببيع كامل حصتها البالغة 5.29%.
وبهذه المناسبة، قال أحمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارية: «يمثل هذا التخارج إضافة مهمة للتخارجات الناجحة التي تنفذها استيراد والتي تأتي في إطار الاستراتيجية بالتخارج من بعض الاستثمارات التي حققت أهدافها، كما سيساهم هذا التخارج في إعادة تدوير المحفظة الاستثمارية وتوظيف السيولة الناتجة من التخارج في الدخول في استثمارات جديدة والبحث عن فرص واعدة ذات عوائد عالية بمعدلات نمو مرتفعة تساهم في تحسين ربحية الشركة».
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