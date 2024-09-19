مناقصة لإدارة السوق الشعبي بـ1.8 مليون دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬اللجنة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزيدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬19‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لإدارة‭ ‬سوق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الشعبي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ايكونك‭ ‬للاستشارات‭ ‬بأكبر‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Bluescape ‭ ‬ Properties ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬135‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

ترغب‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬لإدارة‭ ‬ممتلكات‭ ‬سوق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬المحلات‭ ‬الجديدة‭ ‬وعددها‭ (‬576‭) ‬ومنطقة‭ ‬سوق‭ ‬الحراج‭ ‬وعددها‭ (‬368‭) ‬فرشة‭. ‬

ومرافق‭ ‬السوق‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ (‬دورة‭ ‬مياه،‭ ‬غرفة‭ ‬التحكم‭ ‬للأمن،‭ ‬غرفة‭ ‬الكهرباء،‭ ‬ومكاتب‭ ‬الإدارة‭ ‬والأمن‭) ‬ويتم‭ ‬استبعاد‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬القائمة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬رامز‭ ‬وهوم‭ ‬الكترونكس‭ ‬والمركز‭ ‬اللبناني‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬تدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البلدية‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ (‬إدامة،‭ ‬للخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬للمخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬للسوق‭ ‬المركزي،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Foster ‭ ‬ and ‭ ‬ Partners ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ليونارد‭ ‬ديزاين‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬502‭ ‬ألف‭ ‬و283‭ ‬دينارا‭.‬

تود‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬إدامة‭ ‬دعوة‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬لتقديم‭ ‬عطاءاتها‭ ‬بشأن‭ ‬أعمال‭ ‬مشروع‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬للسوق‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬المرفقة‭.‬

وتنافست‭ ‬شركتان‭ ‬على‭ ‬مزايدة‭ ‬طرحها‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة‭ ‬لتأجير‭ ‬مرافق‭ ‬لبيع‭ ‬المشروبات‭ ‬الخاصة‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬كاليكسيكو‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬139‭ ‬ألفا‭ ‬و801‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ماي‭ ‬كافية‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

ويدعو‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬من‭ ‬بائعي‭ ‬المشروبات‭ ‬المؤهلين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬رمز‭ ‬ ISIC 4‭ ‬3-‭ ‬5610-‭ ‬والذي‭ ‬يتعلق‭ ‬بأنشطة‭ ‬خدمات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬والمطاعم‭ ‬للخدمات‭ ‬السياحية‭. ‬ويتطلع‭ ‬مسرح‭ ‬الدانة‭ ‬إلى‭ ‬تكوين‭ ‬شراكة‭ ‬تضمن‭ ‬خدمة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬ورضا‭ ‬العملاء،‭ ‬والنمو‭ ‬المالي‭ ‬المتبادل‭. ‬تتضمن‭ ‬وثائق‭ ‬المزايدة‭ ‬متطلبات‭ ‬عقد‭ ‬مدته‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تجهيز‭ ‬البائعين‭ ‬وتقديم‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬والالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬بتقاسم‭ ‬الإيرادات‭. ‬تتوفر‭ ‬5‭ ‬مرافق‭ ‬للمزايدة‭ ‬عليها‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬جميعها‭ ‬لمقدم‭ ‬عرض‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬يتم‭ ‬توزيعها‭ ‬بشكل‭ ‬منفرد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬العروض‭ ‬المقدمة‭.‬