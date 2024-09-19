مناقصة لإدارة السوق الشعبي بـ1.8 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، اللجنة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزيدات الحكومية، أمس مظاريف 19 مناقصة مطروحة من جهات مختلفة.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها بلدية المنطقة الجنوبية لإدارة سوق مدينة عيسى الشعبي، وتقدمت شركة ايكونك للاستشارات بأكبر العطاءات بقيمة تبلغ 1.8 مليون دينار، بينما تقدمت شركة Bluescape Properties بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 135 ألف دينار.
ترغب بلدية المنطقة الجنوبية في الحصول على خدمات لإدارة ممتلكات سوق مدينة عيسى الشعبي، حيث يشمل المحلات الجديدة وعددها (576) ومنطقة سوق الحراج وعددها (368) فرشة.
ومرافق السوق التي تتكون من (دورة مياه، غرفة التحكم للأمن، غرفة الكهرباء، ومكاتب الإدارة والأمن) ويتم استبعاد المحلات التجارية القائمة بما فيها رامز وهوم الكترونكس والمركز اللبناني والتي سوف تدار من قبل البلدية.
كما تنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة، للخدمات الاستشارية للمخطط الرئيسي للسوق المركزي، وتقدمت شركة Foster and Partners بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 1.4 مليون دينار بينما تقدمت شركة ليونارد ديزاين بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 502 ألف و283 دينارا.
تود شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة دعوة الشركات المتخصصة لتقديم عطاءاتها بشأن أعمال مشروع المخطط الرئيسي للسوق المركزي في المنامة وذلك وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثائق المناقصة المرفقة.
وتنافست شركتان على مزايدة طرحها مسرح الدانة لتأجير مرافق لبيع المشروبات الخاصة وتقدمت شركة كاليكسيكو بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 139 ألفا و801 دينار، بينما تقدمت شركة ماي كافية بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 10 آلاف دينار.
ويدعو مسرح الدانة إلى تقديم عروض من بائعي المشروبات المؤهلين الذين يحملون رمز ISIC 4 3- 5610- والذي يتعلق بأنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات والمطاعم للخدمات السياحية. ويتطلع مسرح الدانة إلى تكوين شراكة تضمن خدمة عالية الجودة، ورضا العملاء، والنمو المالي المتبادل. تتضمن وثائق المزايدة متطلبات عقد مدته 3 سنوات بما في ذلك تجهيز البائعين وتقديم خطة العمل والالتزامات المالية بتقاسم الإيرادات. تتوفر 5 مرافق للمزايدة عليها إما أن تمنح جميعها لمقدم عرض واحد أو يتم توزيعها بشكل منفرد بناءً على جودة العروض المقدمة.
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