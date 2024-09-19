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الجامعة الأهلية تعيد تشكيل مجلس إدارتها وتفتتح برامج جديدة قريبة من سوق العمل

9/19/2024 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬العربية‭ ‬للخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحوث‭ (‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭) ‬بافتتاح‭ ‬الجامعة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بدرجتي‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬شكر‭ ‬الجامعة‭ ‬وتقديره‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بقيادة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬فيما‭ ‬نوهت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الجديد‭ ‬للجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬وكذلك‭ ‬الاعتمادات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬حازتها‭ ‬الجامعة‭ ‬مؤخرا‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‮
‬‭ ‬العادية‭ ‬للأكاديمية‭ ‬العربية‭ ‬للخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحوث‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬لـ«الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬والمدرسة‭ ‬الأهلية‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‮»‬‭ ‬مؤخرا‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الموافق‭ ‬18سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬المؤيد‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتتحقق‭ ‬لولا‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬أكبر‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬لملاك‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬ولمنتسبيها‭ ‬نحو‭ ‬التطلع‭ ‬للتميز‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‮»‬،‭ ‬معبرا‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬ملاك‭ ‬وقيادات‭ ‬وأساتذة‭ ‬وطلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تسير‭ ‬بخطى‭ ‬واثقة‭ ‬نحو‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬واستحداث‭ ‬برامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬جديدة‭ ‬ومطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بقيادة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭.‬

وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬نجاح‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تطرحه‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬جزئية‭ ‬محفزة‭ ‬للمتفوقين‭ ‬والأيتام‭ ‬وأصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬وغيرهم‭.‬

وقد‭ ‬أحاط‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬بالإنجازات‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬للجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬ووضعها‭ ‬المالي‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكمال‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭.‬

وجددت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الثقة‭ ‬بفاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬والبروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬عضوا‭ ‬منتدبا،‭ ‬ومحمد‭ ‬علي‭ ‬النقي‭ ‬نائبا‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تزكية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الدكتور‭ ‬مهند‭ ‬عبدالله‭ ‬دحلان،‭ ‬الدكتور‭ ‬بكر‭ ‬أحمد‭ ‬حسن،‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬زينل،‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬جعفر‭ ‬العرادي،‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬المطلق،‭ ‬حميد‭ ‬سلمان‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

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