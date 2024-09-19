الجامعة الأهلية تعيد تشكيل مجلس إدارتها وتفتتح برامج جديدة قريبة من سوق العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للخدمات التعليمية والبحوث (الجامعة الأهلية) بافتتاح الجامعة عددا من البرامج الجديدة القريبة من احتياجات سوق العمل بدرجتي البكالوريوس والماجستير، معبرا عن شكر الجامعة وتقديره للدعم الذي يقدمه مجلس التعليم العالي بقيادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن مبارك جمعة، فيما نوهت الجمعية العمومية بالإنجازات الجديد للجامعة الأهلية على مستوى جودة التعليم وكذلك الاعتمادات الدولية التي حازتها الجامعة مؤخرا.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية
العادية للأكاديمية العربية للخدمات التعليمية والبحوث الشركة المالكة لـ«الجامعة الأهلية والمدرسة الأهلية ومعهد البحرين للتكنولوجيا» مؤخرا الذي عقد بمقر الجامعة الأهلية في المنامة مساء أمس الأول الموافق 18سبتمبر 2024، حيث قال المؤيد: إن هذه الإنجازات المشرفة ما كانت لتتحقق لولا الرعاية التي تحظى بها المؤسسات التعليمية من الحكومة الموقرة، والتي تمثل أكبر دفعة معنوية لملاك هذه المؤسسات ولمنتسبيها نحو التطلع للتميز والجودة في الأداء على المستويين المحلي والعالمي»، معبرا باسمه ونيابة عن جميع ملاك وقيادات وأساتذة وطلبة الجامعة الأهلية عن بالغ شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تحظى به الجامعة الأهلية من القيادة الحكيمة ممثلة في جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج أن الجامعة تسير بخطى واثقة نحو التوسع في برامج الدراسات العليا واستحداث برامج بكالوريوس جديدة ومطلوبة في سوق العمل بما تحظى به من دعم ومساندة من مجلس التعليم العالي بقيادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة.
وأكد البروفيسور الحواج نجاح الجامعة في استقطاب عدد أكبر من الطلبة المستجدين في العام الدراسي الجديد مع ما تطرحه الجامعة من منح جزئية محفزة للمتفوقين والأيتام وأصحاب الهمم وغيرهم.
وقد أحاط مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية بالإنجازات العلمية والأكاديمية للجامعة الأهلية ووضعها المالي والجهود المبذولة من أجل استكمال الحرم الجامعي الجديد في مدينة سلمان.
وجددت الجمعية العمومية الثقة بفاروق المؤيد رئيسا لمجلس إدارتها والبروفيسور عبدالله الحواج عضوا منتدبا، ومحمد علي النقي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، فيما تم تزكية كل من: الدكتور مهند عبدالله دحلان، الدكتور بكر أحمد حسن، السيدة فوزية زينل، الدكتور علي جعفر العرادي، الدكتورة لولوة المطلق، حميد سلمان أعضاء في مجلس الإدارة.
MENAFN19092024000055011008ID1108694534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.