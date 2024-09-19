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3 مشاريع قادمة لتطوير الأراضي الحكومية في مدينة سلمان

9/19/2024 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


كشف‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬علاقات‭ ‬شؤون‭ ‬المطورين‭ ‬بوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬شرف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬3‭ ‬مشاريع‭ ‬قادمة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬مشروع‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬69‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬وسوف‭ ‬يطرح‭ ‬للمطورين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لتطوير‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬وسيطرح‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الثاني‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬44‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬وستكون‭ ‬أسعار‭ ‬الوحدات‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬ومشروع‭ ‬ثالث‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬قدرة‭ ‬المستثمرين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬حالياً‭.‬

وكشف‭ ‬آل‭ ‬شرف‭ ‬عن‭ ‬طرح‭ ‬مشروع‭ ‬لبرنامج‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬هورة‭ ‬سند‭ ‬وهو‭ ‬قيد‭ ‬التصميم‭ ‬حاليا‭ ‬ويبلغ‭ ‬سعر‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬89‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بعنوان‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالحسين‭ ‬العصفور‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬

وذكر‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬أن‭ ‬الإحصاءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬142‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬و36‭ ‬ % ‭ ‬منها‭ ‬تصنيف‭ ‬سكني،‭ ‬و15‭ ‬ % ‭ ‬تصنيف‭ ‬زراعي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬سعود‭ ‬الخياط‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬أن‭ ‬الإحصاءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تتصدر‭ ‬المحافظات‭ ‬في‭ ‬معاملات‭ ‬البيع‭ ‬للسنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬وتتصدر‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬وعدد‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬وهذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬العمراني‭ ‬والتطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المحافظة،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وفقاً‭ ‬لنظام‭ ‬بنايات‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ (‬19‭ ‬سبتمبر‭) ‬بلغ‭ ‬5700‭ ‬رخصة‭ ‬بناء‭ ‬وتبلغ‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية‭ ‬لهذه‭ ‬الرخص‭ ‬3‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬تحدثت‭ ‬المهندسة‭ ‬مروة‭ ‬حطاب‭ ‬رئيس‭ ‬مشاريع‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬عن‭ ‬التصنيف‭ ‬المعتمد‭ ‬للمحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬المحافظة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬مقاطع‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬حوالي‭ ‬17‭ ‬ألفا‭ ‬و55‭ ‬هكتارا‭ ‬ما‭ ‬تشكل‭ ‬نسبة‭ ‬19‭.‬3 % ‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬الكلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأبرز‭ ‬التصانيف‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬بحسب‭ ‬خرائط‭ ‬التصنيف‭ ‬المعتمدة‭ ‬هي‭ ‬المناطق‭ ‬الزراعية‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬مناطق‭ ‬السكن‭ ‬الحدائقي،‭ ‬ومناطق‭ ‬مشاريع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬التصانيف‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬بموجب‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬93‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تحديث‭ ‬التصانيف‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬تدعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬أبرزها،‭ ‬المناطق‭ ‬الزراعية‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬تعدد‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ (‬تصنيف‭ ‬مناطق‭ ‬المجمعات‭ ‬السكنية‭)‬،‭ ‬مناطق‭ ‬السكن‭ ‬الحدائقي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬تحدث‭ ‬خالد‭ ‬الخاجة‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬منصة‭ ‬بيتي‭ ‬العقارية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬منصة‭ ‬بيتي‭ ‬العقارية‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬حكومية‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬بكوادر‭ ‬بحرينية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬مستخدم‭ ‬قام‭ ‬بتحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬منصة‭ ‬بيتي‭ ‬العقاري‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬المنصة‭ ‬ويعد‭ ‬حافزاً‭ ‬لتطويرها‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬القادمة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تحدث‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬التخطيطية‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لخدمات‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬‮«‬تخطيط‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تهدف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬33‭ ‬خدمة‭ ‬تخطيطية‭ ‬تخدم‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والحكومي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬11‭ ‬خدمة‭ ‬تخطيطية‭ ‬عبر‭ ‬المنصة،‭ ‬ويعد‭ ‬أبرز‭ ‬إنجاز‭ ‬للمنصة‭ ‬هو‭ ‬تقليل‭ ‬المدد‭ ‬الزمنية‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬80 % ‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬11‭ ‬خدمة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬33‭ ‬خدمة‭ ‬عبر‭ ‬المنصة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬7‭ ‬خدمات‭ ‬جاهزة‭ ‬للتدشين‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الـ‭ ‬22‭ ‬خدمة‭ ‬المتبقية‭ ‬وسيتم‭ ‬تدشينها‭ ‬قريباً‭.‬

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