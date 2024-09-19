3 مشاريع قادمة لتطوير الأراضي الحكومية في مدينة سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: أمل الحامد
كشف مدير إدارة علاقات شؤون المطورين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أحمد آل شرف عن وجود 3 مشاريع قادمة في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية القادمة في المحافظة الشمالية، مشروع في الجزيرة 14 في مدينة سلمان يتكون من 69 وحدة سكنية وسوف يطرح للمطورين والمستثمرين لتطوير الوحدات السكنية وسيطرح المشروع في منصة استثمار الأراضي الحكومية من خلال مجلس المناقصات والمزايدات.
وأوضح أن المشروع الثاني يتكون من 44 وحدة سكنية في الجزيرة 14 في مدينة سلمان وستكون أسعار الوحدات تتناسب مع المستفيدين من الخدمات الإسكانية، ومشروع ثالث في الجزيرة 13 من مدينة سلمان ويتكون من 24 وحدة سكنية، مؤكداً أن أعداد هذه الوحدات في المشاريع يتماشى مع قدرة المستثمرين الموجودين في السوق العقاري حالياً.
وكشف آل شرف عن طرح مشروع لبرنامج تطوير الأراضي الحكومية في هورة سند وهو قيد التصميم حاليا ويبلغ سعر الوحدة السكنية 89 ألف دينار.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها المحافظة الشمالية في الجامعة العربية المفتوحة يوم أمس الخميس بعنوان الاستثمار العقاري في المحافظة الشمالية، وذلك بحضور علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية.
وذكر محافظ المحافظة الشمالية في نهاية الجلسة الحوارية أن الإحصاءات المتعلقة تبين أن حوالي 142 كيلومترا مربعا و36 % منها تصنيف سكني، و15 % تصنيف زراعي.
من جانبه أوضح المهندس سعود الخياط مدير إدارة المعلومات والتطوير العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري أن الإحصاءات المتعلقة بالمحافظة الشمالية تتصدر المحافظات في معاملات البيع للسنوات الخمس الماضية وتتصدر في عدد رخص البناء وعدد عمليات البيع وهذا دليل على النشاط العمراني والتطور الكبير الذي تشهده المحافظة، مبيناً أن رخص البناء في المحافظة الشمالية وفقاً لنظام بنايات التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة منذ إطلاق النظام في عام 2018 حتى يوم الخميس (19 سبتمبر) بلغ 5700 رخصة بناء وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الرخص 3.3 ملايين متر مربع.
من جانبها، تحدثت المهندسة مروة حطاب رئيس مشاريع التخطيط العمراني بهيئة التخطيط والتطوير العمراني عن التصنيف المعتمد للمحافظة الشمالية، حيث تم تقسيم المحافظة إلى 3 مقاطع وتبلغ مساحتها حوالي 17 ألفا و55 هكتارا ما تشكل نسبة 19.3 % من المساحة الكلية لمملكة البحرين، وأبرز التصانيف في المحافظة بحسب خرائط التصنيف المعتمدة هي المناطق الزراعية الاستثمارية، مناطق السكن الحدائقي، ومناطق مشاريع وزارة الإسكان.
وأشارت إلى أن أبرز التصانيف التي تدعم الاستثمار بموجب القرار رقم 93 لسنة 2023 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، فقد تم تحديث التصانيف والاشتراطات التنظيمية للتعمير تدعم الاستثمار أبرزها، المناطق الزراعية الاستثمارية، تعدد الوحدات السكنية (تصنيف مناطق المجمعات السكنية)، مناطق السكن الحدائقي.
من جانبه، تحدث خالد الخاجة مدير أول في بنك الإسكان، المسؤول عن منصة بيتي العقارية: «إن منصة بيتي العقارية أول منصة حكومية وطنية من الحلول الرقمية تم تطويرها بكوادر بحرينية»، مشيراً إلى وجود أكثر من 18 ألف مستخدم قام بتحميل تطبيق منصة بيتي العقاري والذي يعكس نجاح المرحلة الأولى من إطلاق المنصة ويعد حافزاً لتطويرها في المراحل القادمة.
إلى ذلك، تحدث الشيخ عبدالله بن سعود آل خليفة من هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن الخدمات التخطيطية عبر المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني «تخطيط»، حيث أوضح أن الهيئة تهدف بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى تدشين 33 خدمة تخطيطية تخدم القطاعين الخاص والحكومي من أجل تحسين مستوى الخدمة، مشيراً إلى تدشين 11 خدمة تخطيطية عبر المنصة، ويعد أبرز إنجاز للمنصة هو تقليل المدد الزمنية إلى نسبة تصل إلى 80 % . وأوضح أنه تم تدشين 11 خدمة من إجمالي 33 خدمة عبر المنصة، مشيراً إلى أن هناك 7 خدمات جاهزة للتدشين من ضمن الـ 22 خدمة المتبقية وسيتم تدشينها قريباً.
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