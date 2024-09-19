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الأمريكيون المسلمون يتحولون إلى المستقلة جيل شتاين في ضربة محتملة لهاريس

9/19/2024 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أن‭ ‬الناخبين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬الغاضبين‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬يتحولون‭ ‬من‭ ‬تأييد‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المرشحة‭ ‬المستقلة‭ ‬جيل‭ ‬شتاين‭ ‬بأعداد‭ ‬قد‭ ‬تحرم‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬ولايات‭ ‬حاسمة‭ ‬ستحدد‭ ‬مصير‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭.‬

وأظهر‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬مجلس‭ ‬العلاقات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الإسلامية‭ (‬كير‭) ‬ونُشر‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬أن‭ ‬40‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬ميشيجان،‭ ‬موطن‭ ‬جالية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬العرب،‭ ‬أيدوا‭ ‬شتاين‭ ‬المنتمية‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الخضر‭. ‬وحصل‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬بالمائة،‭ ‬بينما‭ ‬جاءت‭ ‬هاريس،‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬في‭ ‬المؤخرة‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭ ‬بالمائة‭.‬

كما‭ ‬تتقدم‭ ‬شتاين‭ ‬على‭ ‬هاريس‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬أريزونا‭ ‬وويسكونسن،‭ ‬وهما‭ ‬ولايتان‭ ‬متأرجحتان‭ ‬تضمان‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬المسلمين‭ ‬حيث‭ ‬هزم‭ ‬بايدن‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬بهامش‭ ‬ضئيل‭.‬

وبين‭ ‬استطلاع‭ (‬كير‭) ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬1155‭ ‬ناخبا‭ ‬مسلما‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬هاريس‭ ‬كانت‭ ‬الاختيار‭ ‬الأول‭ ‬للناخبين‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬وبنسلفانيا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدم‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬نيفادا‭ ‬بنسبة‭ ‬27‭ ‬بالمائة،‭ ‬متفوقا‭ ‬بواحد‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬هاريس‭. ‬وجميعها‭ ‬ولايات‭ ‬متأرجحة‭ ‬لم‭ ‬تُحسم‭ ‬إلا‭ ‬بهامش‭ ‬ضئيل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭.‬

فاز‭ ‬بايدن‭ ‬بأصوات‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬إذ‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬بالمائة‭ ‬منهم،‭ ‬لكن‭ ‬دعم‭ ‬المسلمين‭ ‬للديمقراطيين‭ ‬انخفض‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬منذ‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬العام‭. ‬

وأفاد‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬أمريكي‭ ‬بأنهم‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬شرق‭ ‬أوسطي‭ ‬في‭ ‬تعداد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لعام‭ ‬2020،‭ ‬وهو‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬تُسجل‭ ‬فيه‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭. ‬ورغم‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يشكلون‭ ‬سوى‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬سكان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬335‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬فإن‭ ‬ناخبيهم‭ ‬قد‭ ‬يثبتون‭ ‬أنهم‭ ‬حاسمون‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬تظهر‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬أنه‭ ‬متقارب‭. ‬

ودعت‭ ‬هاريس‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وإعادة‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تعاود‭ ‬احتلال‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭.‬

لكن‭ ‬زعماء‭ ‬الجالية‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬مسؤولي‭ ‬حملة‭ ‬هاريس‭ ‬رفضوا‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬مغلقة‭ ‬في‭ ‬ميشيجان‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى‭ ‬النداءات‭ ‬بوقف‭ ‬إرسال‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬الحد‭ ‬منها‭.‬

وقالت‭ ‬فاي‭ ‬نمر‭ ‬مؤسسة‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬ومقرها‭ ‬ميشيجان‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬التنظيم‭ ‬المجتمعي‭ ‬والمشاركة‭ ‬المدنية‭ ‬والتعبئة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬فائدة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬نسيج‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬لكن‭ ‬مخاوفنا‭ ‬لا‭ ‬تؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭.‬

وتخوض‭ ‬شتاين‭ ‬حملة‭ ‬دعم‭ ‬قوية‭ ‬لغزة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬ممثلو‭ ‬ترامب‭ ‬مع‭ ‬المجموعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬ويعدون‭ ‬بإحلال‭ ‬سلام‭ ‬أسرع‭ ‬مما‭ ‬تستطيع‭ ‬هاريس‭ ‬تحقيقه‭. ‬

ولم‭ ‬تحصل‭ ‬شتاين‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬سوى‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأصوات،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬ألقوا‭ ‬باللوم‭ ‬عليها‭ ‬وعلى‭ ‬حزب‭ ‬الخضر‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬الأصوات‭ ‬من‭ ‬الديمقراطية‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭. ‬ولا‭ ‬يمنح‭ ‬خبراء‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬شتاين‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

لكن‭ ‬دعمها‭ ‬لوقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفرض‭ ‬حظر‭ ‬فوري‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬ولحركات‭ ‬الطلاب‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬إجبار‭ ‬الجامعات‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬استثماراتها‭ ‬في‭ ‬الأسلحة‭ ‬جعلها‭ ‬محط‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭. ‬أما‭ ‬زميلها‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الترشح‭ ‬بوتش‭ ‬وير،‭ ‬وهو‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬سانتا‭ ‬باربرا،‭ ‬فهو‭ ‬مسلم‭.‬

وتحدثت‭ ‬شتاين‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ (‬عرب‭ ‬كون‭) ‬في‭ ‬ديربورن‭ ‬بولاية‭ ‬ميشيجان،‭ ‬وهو‭ ‬تجمع‭ ‬سنوي‭ ‬للأمريكيين‭ ‬العرب،‭ ‬وظهرت‭ ‬على‭ ‬غلاف‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬أراب‭ ‬أمريكان‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الاختيار‭ ‬2024‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬بريكفاست‭ ‬كلوب‭ ‬الإذاعي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬كل‭ ‬صوت‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬حملتنا‭ ‬هو‭ ‬تصويت‭ ‬ضد‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬الى‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

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