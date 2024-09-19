((خفر السواحل)):ضبط 820 مخالفة تتعلق بالصيد وقانون التسجيل والترخيص حتى نهاية يوليو الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ودعت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬كافة‭ ‬البحارة‭ ‬ومرتادي‭ ‬البحر‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والاستجابة‭ ‬لتعليمات‭ ‬الدوريات‭ ‬في‭ ‬التوقف‭ ‬للرقابة‭ ‬والتفتيش،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدوريات‭ ‬البحرية‭ ‬والبرية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أداء‭ ‬واجباتها‭ ‬الأمنية‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬يعد‭ ‬مخالفا‭ ‬للقانون،‭ ‬حيث‭ ‬تصل‭ ‬العقوبة‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬سنة‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ألفي‭ ‬دينار،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬32‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة‭.‬