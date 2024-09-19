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((خفر السواحل)):ضبط 820 مخالفة تتعلق بالصيد وقانون التسجيل والترخيص حتى نهاية يوليو الماضي

9/19/2024 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬المسؤولية‭ ‬الأمنية‭ ‬والقانونية‭ ‬المنوطة‭ ‬بها‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرية‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬820‭ ‬مخالفة‭ ‬بحرية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مخالفات‭ ‬تتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬التسجيل‭ ‬والترخيص‭ ‬وصيد‭ ‬صغار‭ ‬الأسماك‭ ‬والروبيان‭ ‬وحيازة‭ ‬واستخدام‭ ‬شباك‭ ‬الجر‭ ‬العائمة‭ ‬ومزاولة‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬محمية،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬والثروة‭ ‬السمكية‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬كمية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬المضبوطة‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬1661‭ ‬كيلوجراما‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬والروبيان‭ ‬وغيرها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تمكنت‭ ‬فيه‭ ‬دوريات‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬ومساعدة‭ ‬472‭ ‬شخصا‭ ‬و318‭ ‬سفينة‭.‬

ودعت‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬كافة‭ ‬البحارة‭ ‬ومرتادي‭ ‬البحر‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والاستجابة‭ ‬لتعليمات‭ ‬الدوريات‭ ‬في‭ ‬التوقف‭ ‬للرقابة‭ ‬والتفتيش،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدوريات‭ ‬البحرية‭ ‬والبرية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أداء‭ ‬واجباتها‭ ‬الأمنية‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬يعد‭ ‬مخالفا‭ ‬للقانون،‭ ‬حيث‭ ‬تصل‭ ‬العقوبة‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬سنة‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ألفي‭ ‬دينار،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬32‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة‭.‬

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