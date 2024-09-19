((خفر السواحل)):ضبط 820 مخالفة تتعلق بالصيد وقانون التسجيل والترخيص حتى نهاية يوليو الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت قيادة خفر السواحل أنه من منطلق المسؤولية الأمنية والقانونية المنوطة بها باعتبارها الجهة المسؤولة عن الأمن والسلامة البحرية فقد تمكنت خلال الفترة من الأول من يناير حتى 31 يوليو 2024 من ضبط 820 مخالفة بحرية، من بينها مخالفات تتعلق بقانون التسجيل والترخيص وصيد صغار الأسماك والروبيان وحيازة واستخدام شباك الجر العائمة ومزاولة الصيد في منطقة محمية، موضحة أنه في إطار المحافظة على الحياة الفطرية والثروة السمكية في المياه الإقليمية فقد بلغت كمية الثروة البحرية المضبوطة خلال تلك الفترة 1661 كيلوجراما من الأسماك والروبيان وغيرها، في الوقت الذي تمكنت فيه دوريات خفر السواحل من إنقاذ ومساعدة 472 شخصا و318 سفينة.
ودعت قيادة خفر السواحل كافة البحارة ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين والاستجابة لتعليمات الدوريات في التوقف للرقابة والتفتيش، مؤكدة ضرورة التعاون مع الدوريات البحرية والبرية التابعة لها في إطار أداء واجباتها الأمنية.
وأضافت أن عدم التعاون في هذا الشأن يعد مخالفا للقانون، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي تصل إلى ألفي دينار، مشيرة في هذا الصدد إلى مسؤولياتها بموجب المادة رقم 17 من المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
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