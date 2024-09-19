الحركة الجوية في البحرين.. بخير480 ألف مسافر قدموا جوا إلى البحرين في أغسطس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت إحصائيات حركة الركاب والطائرات والشحن الجوي لشهر أغسطس 2024 الصادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات عن بلوغ عدد القادمين إلى مملكة البحرين 480 , 261 مسافرا وعدد المغادرين من مملكة البحرين 403 , 572 مسافرا.
وبلغت عدد الطائرات القادمة إلى المملكة 4 , 590 طائرة في حين بلغت الطائرات المغادرة 4 , 590 طائرة. وكشفت الإحصائية عن الوجهات الأكثر زيادة بعدد المسافرين لشهر أغسطس من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، عن ارتفاع نسبة المسافرين من وإلى باكستان (إسلام آباد) بنسبة 101% بواقع 10 , 652 مسافرا.
وبلغت نسبة الزيادة في المسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية (الرياض) بنسبة 14% بواقع 48 , 944 مسافرا، وقطر (الدوحة) 50% بواقع 47 , 113 مسافرا، وروسيا (موسكو) بنسبة 64% بواقع 9 , 727 مسافرا.
وفيما يخص حركة الشحن والبريد الجوي، فقد بلغ حجم الشحن الوارد إلى مملكة البحرين 12 , 409 أطنان، والصادر عن مملكة البحرين 7 , 717 طنا، فيما بلغ الشحن العابر 12 , 280 طنا.
واستعادت السياحة الدولية 96% من مستويات ما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا، وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ.
وكشف أحدث مؤشر صادر عن منظمة السياحة العالمية أمس أن هناك حوالي 790 مليون سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حول العالم بزيادة 11% مقارنة بعام 2023.
وظل الشرق الأوسط المنطقة الأقوى نموا نسبيا بعدما ارتفعت أعداد السياح الدوليين بنسبة 26% مقارنة بمستويات عام 2019.
وشهدت إفريقيا زيادة بنسبة 7% في عدد السياح، مقارنة بعام 2019، بينما استعادت كل من أوروبا والأمريكيتين ما يقرب من 99% و97% من مستويات السياحة ما قبل الجائحة.
وسجلت آسيا والمحيط الهادئ 82% من أرقام السياح، قبل الوباء، أي عام 2019، وبلغت 85% في يونيو و86% في يوليو مقارنة بهذين الشهرين من 2019.
واستنادا إلى البيانات الشهرية أو الفصلية الصادرة عن البلدان التي تقدم بياناتها، استعادت 67 دولة من بين 120 وجهة حول العالم مستويات السياحة لعام 2019 خلال النصف الأول من عام 2024.
ووفق بيان صادر أمس، بدأ العام بنشاط قوي تلاه تباطؤ نسبي في الربع الثاني غير أن النتائج تتماشى مع توقعات منظمة السياحة العالمية بعودة كاملة لأعداد السياح الدوليين في عام 2024، رغم التحديات الاقتصادية والجيو سياسية المستمرة.
وعلى صعيد إيرادات السياحية الدولية، فإنه من بين 63 دولة تتوافر بياناتها سجلت 47 دولة عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 وسجل بعضها نمواً مزدوج الرقم.
وتشير توقعات منظمة السياحة العالمية، بناء على مؤشر الثقة التابع لها، إلى استمرار الأداء الإيجابي حتى نهاية عام 2024، مع وجود تحديات مثل ارتفاع أسعار النقل والإقامة، والوضع الاقتصادي العالمي، ونقص العمالة، وظروف الطقس القاسية.
وأكد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن السياحة الدولية في طريقها لتحقيق انتعاش كامل بعد أكبر أزمة في تاريخ هذا القطاع.
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