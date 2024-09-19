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الحركة الجوية في البحرين.. بخير480 ألف مسافر قدموا جوا إلى البحرين في أغسطس

9/19/2024 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

كشفت‭ ‬إحصائيات‭ ‬حركة‭ ‬الركاب‭ ‬والطائرات‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬بلوغ‭ ‬عدد‭ ‬القادمين‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬480 , 261‭ ‬مسافرا‭ ‬وعدد‭ ‬المغادرين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬403 , 572‭ ‬مسافرا‭.‬

وبلغت‭ ‬عدد‭ ‬الطائرات‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬4 , 590‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬الطائرات‭ ‬المغادرة‭ ‬4 , 590‭ ‬طائرة‭. ‬وكشفت‭ ‬الإحصائية‭ ‬عن‭ ‬الوجهات‭ ‬الأكثر‭ ‬زيادة‭ ‬بعدد‭ ‬المسافرين‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬باكستان‭ (‬إسلام‭ ‬آباد‭) ‬بنسبة‭ ‬101‭% ‬بواقع‭ ‬10 , 652‭ ‬مسافرا‭.‬

وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ (‬الرياض‭) ‬بنسبة‭ ‬14‭% ‬بواقع‭ ‬48 , 944‭ ‬مسافرا،‭ ‬وقطر‭ (‬الدوحة‭) ‬50%‭ ‬بواقع‭ ‬47 , 113‭ ‬مسافرا،‭ ‬وروسيا‭ (‬موسكو‭) ‬بنسبة‭ ‬64‭% ‬بواقع‭ ‬9 , 727‭ ‬مسافرا‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬حركة‭ ‬الشحن‭ ‬والبريد‭ ‬الجوي،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬الشحن‭ ‬الوارد‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬12 , 409‭ ‬أطنان،‭ ‬والصادر‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬7 , 717‭ ‬طنا،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬الشحن‭ ‬العابر‭ ‬12 , 280‭ ‬طنا‭.‬

واستعادت‭ ‬السياحة‭ ‬الدولية‭ ‬96‭% ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬السبعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالطلب‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭.‬

وكشف‭ ‬أحدث‭ ‬مؤشر‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬790‭ ‬مليون‭ ‬سائح‭ ‬دولي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬السبعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بزيادة‭ ‬11‭% ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2023‭.‬

وظل‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬المنطقة‭ ‬الأقوى‭ ‬نموا‭ ‬نسبيا‭ ‬بعدما‭ ‬ارتفعت‭ ‬أعداد‭ ‬السياح‭ ‬الدوليين‭ ‬بنسبة‭ ‬26‭% ‬مقارنة‭ ‬بمستويات‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وشهدت‭ ‬إفريقيا‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭% ‬في‭ ‬عدد‭ ‬السياح،‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2019،‭ ‬بينما‭ ‬استعادت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬والأمريكيتين‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬99‭% ‬و97‭% ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬السياحة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭.‬

وسجلت‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬82‭% ‬من‭ ‬أرقام‭ ‬السياح،‭ ‬قبل‭ ‬الوباء،‭ ‬أي‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وبلغت‭ ‬85‭% ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬و86‭% ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬مقارنة‭ ‬بهذين‭ ‬الشهرين‭ ‬من‭ ‬2019‭.‬

واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬البيانات‭ ‬الشهرية‭ ‬أو‭ ‬الفصلية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بياناتها،‭ ‬استعادت‭ ‬67‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬120‭ ‬وجهة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬مستويات‭ ‬السياحة‭ ‬لعام‭ ‬2019‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

ووفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬أمس،‭ ‬بدأ‭ ‬العام‭ ‬بنشاط‭ ‬قوي‭ ‬تلاه‭ ‬تباطؤ‭ ‬نسبي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬بعودة‭ ‬كاملة‭ ‬لأعداد‭ ‬السياح‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والجيو‭ ‬سياسية‭ ‬المستمرة‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬إيرادات‭ ‬السياحية‭ ‬الدولية،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬63‭ ‬دولة‭ ‬تتوافر‭ ‬بياناتها‭ ‬سجلت‭ ‬47‭ ‬دولة‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وسجل‭ ‬بعضها‭ ‬نمواً‭ ‬مزدوج‭ ‬الرقم‭.‬

وتشير‭ ‬توقعات‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مؤشر‭ ‬الثقة‭ ‬التابع‭ ‬لها،‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الأداء‭ ‬الإيجابي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬مثل‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النقل‭ ‬والإقامة،‭ ‬والوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬ونقص‭ ‬العمالة،‭ ‬وظروف‭ ‬الطقس‭ ‬القاسية‭.‬

وأكد‭ ‬زوراب‭ ‬بولوليكاشفيلي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ ‬السياحة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتعاش‭ ‬كامل‭ ‬بعد‭ ‬أكبر‭ ‬أزمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

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