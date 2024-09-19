مدير عام المرور: تطوير 15 خدمة مرورية وتحويلها إلكترونيا بنسبة 100%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬والمتابعة‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بتطوير‭ ‬15‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬إذ‭ ‬اكتملت‭ ‬نسبة‭ ‬التحول‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬100‭% ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمة‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتوحيد‭ ‬معلومات‭ ‬الخدمة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬شملت‭ ‬التجديد‭ ‬السنوي‭ ‬لشهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬المركبات‭ (‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭)‬،‭ ‬عرض‭ ‬ودفع‭ ‬المخالفات‭ ‬المرورية‭ ‬للمركبات‭ (‬للجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬المركبات‭ ‬الخليجية،‭ ‬باستخدام‭ ‬رقم‭ ‬الهوية،‭ ‬باستخدام‭ ‬رقم‭ ‬المخالفة‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬الخدمات‭ ‬المطورة‭ ‬إصدار‭ ‬رخصة‭ ‬تعلم‭ ‬قيادة‭ ‬المركبات‭ (‬الرخصة‭ ‬الخاصة،‭ ‬الدراجة‭ ‬النارية،‭ ‬الشاحنات،‭ ‬النقل‭ ‬الخاص،‭ ‬النقل‭ ‬العام‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬امتحان‭ ‬عملي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬قيادة‭ ‬الدراجة‭ ‬النارية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خدمات‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬امتحان‭ ‬عملي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬قيادة‭ ‬مركبة‭ (‬استعمال‭ ‬خاص،‭ ‬نقل‭ ‬خاص،‭ ‬نقل‭ ‬عام‭).‬