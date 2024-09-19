مدير عام المرور: تطوير 15 خدمة مرورية وتحويلها إلكترونيا بنسبة 100%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار مواصلة الجهود لتعزيز سلسلة المكتسبات الوطنية المتحققة في مجال التحول الرقمي في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، لتسهيل الإجراءات وتحديث الآليات من خلال تقليل المستندات واختصار خطوات التقديم بالإضافة إلى التحول الإلكتروني الكامل في بعض الخدمات.
وأشار الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إلى أنه في إطار العمل والمتابعة مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قامت الإدارة العامة للمرور بتطوير 15 خدمة إلكترونية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إذ اكتملت نسبة التحول فيها إلى 100% مع تحقيق الأهداف المعلنة من تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة في جميع القنوات الإلكترونية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الخدمات التي تم تطويرها شملت التجديد السنوي لشهادة تسجيل المركبات (للجهات الحكومية ومواطني دول مجلس التعاون)، عرض ودفع المخالفات المرورية للمركبات (للجهات الحكومية، المركبات الخليجية، باستخدام رقم الهوية، باستخدام رقم المخالفة)، كما شملت الخدمات المطورة إصدار رخصة تعلم قيادة المركبات (الرخصة الخاصة، الدراجة النارية، الشاحنات، النقل الخاص، النقل العام)، بالإضافة إلى خدمة حجز موعد امتحان عملي للحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية. وأضاف أن العمل جار لتنفيذ خدمات حجز موعد امتحان عملي للحصول على رخصة قيادة مركبة (استعمال خاص، نقل خاص، نقل عام).
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