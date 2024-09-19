رئيس جامعة الخليج العربي يعتمد قبول 250 طالبا وطالبة في برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اعتمد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد نتائج المقبولين في برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض للعام الأكاديمي 2024 ـ 2025، إذ بلغ عدد المقبولين 250 طالبًا وطالبة من أبناء مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وهو برنامج أكاديمي جديد تطرحه كلية الطب والعلوم الصحية
مدته أربع سنوات.
وقال رئيس الجامعة: «إن جامعة الخليج العربي تعتز بالطلاب والطالبات المقبولين في برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض الذين سيشاركون مستقبلًا في رفع مستوى خدمات التمريض والخدمات الطبية بشكل عام في مملكة البحرين الغالية، مثمّنًا الدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة في مملكة البحرين وثقتها العالية بجامعة الخليج العربي ومخرجاتها طوال السنوات الـ 44 الماضية، وهو ما أسهم في رفع جودةِ التعليم فيها، وتعزيز سمعتها الأكاديمية والعلمية منذ تأسيسها حتى أصبحت واحدة من أبرز وأهم الجامعات الرائدة في تدريس علوم الطب والعلوم الصحية في المنطقة».
وأوضح أن رسالة الجامعة تركز على تخريج كوادر ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات سوق العمل المتسارع عبر طرح البرامج والتخصصات الأكاديمية النوعية، وأن نسبة كبيرة من خريجي الجامعة يسهمون بشكل كبير في تطوير العلوم الطبية وابتكار العلاجات المبتكرة.
من جانبه، أوضح عميد كلية الطب والعلوم الصحية الأستاذ الدكتور عبدالحليم ضيف الله أن برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض سيحدث تغيّرا ملحوظا في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التركيز على المخرجات التي تقدم الرعاية المتمحورة حول الشخص؛ مما يتطلب بناء كفاءات جديدة للخريجين تؤهلهم لتحقيق ذلك في أماكن تقديم الرعاية الصحية المختلفة، موضحاً أنّ هذا البرنامج صُمّم لتلبية الطلب على الممرضين المتمكنين لتقديم الخدمات الصحية في مختلف مستويات الرعاية الصحية.
ومن جانبها، رحبت
رئيسة البرنامج الدكتورة هوازن الرواس بالطلبة المقبولين في البرنامج، معتبرةً أن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض هو خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الصحي في المنطقة، وتخريج كوادر متخصصة تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية، حيث إن التمريض هو أحد أهم ركائز النظام الصحي، نظراً إلى اعتماد نجاح الخدمات الصحية وجودتها على مدى كفاءة الممرضين والمرضات.
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