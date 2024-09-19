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رئيس جامعة الخليج العربي يعتمد قبول 250 طالبا وطالبة في برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض

9/19/2024 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعتمد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬نتائج‭ ‬المقبولين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التمريض‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2024‭ ‬ـ‭ ‬2025،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المقبولين‭ ‬250‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬أكاديمي‭ ‬جديد‭ ‬تطرحه‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية
مدته‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تعتز‭ ‬بالطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬المقبولين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التمريض‭ ‬الذين‭ ‬سيشاركون‭ ‬مستقبلًا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬خدمات‭ ‬التمريض‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية،‭ ‬مثمّنًا‭ ‬الدعم‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وثقتها‭ ‬العالية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومخرجاتها‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الـ‭ ‬44‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جودةِ‭ ‬التعليم‭ ‬فيها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سمعتها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والعلمية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬وأهم‭ ‬الجامعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تدريس‭ ‬علوم‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬الجامعة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتسارع‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬البرامج‭ ‬والتخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬النوعية،‭ ‬وأن‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬يسهمون‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬وابتكار‭ ‬العلاجات‭ ‬المبتكرة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحليم‭ ‬ضيف‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التمريض‭ ‬سيحدث‭ ‬تغيّرا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المخرجات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬الرعاية‭ ‬المتمحورة‭ ‬حول‭ ‬الشخص؛‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬بناء‭ ‬كفاءات‭ ‬جديدة‭ ‬للخريجين‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المختلفة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬صُمّم‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الممرضين‭ ‬المتمكنين‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬رحبت
رئيسة‭ ‬البرنامج‭ ‬الدكتورة‭ ‬هوازن‭ ‬الرواس‭ ‬بالطلبة‭ ‬المقبولين‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التمريض‭ ‬هو‭ ‬خطوة‭ ‬نوعية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتخريج‭ ‬كوادر‭ ‬متخصصة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬التمريض‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬ركائز‭ ‬النظام‭ ‬الصحي،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬نجاح‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وجودتها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬كفاءة‭ ‬الممرضين‭ ‬والمرضات‭.‬

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