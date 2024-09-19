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((الأعلى للمرأة)) ينظم برنامجا توعويا حول تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة

9/19/2024 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬برنامجا‭ ‬توعويا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬الأستاذة‭ ‬لولوة‭ ‬العوضي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الممثلين‭ ‬عن‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وجمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية،‭ ‬والاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬لصاحبات‭ ‬الأعمال‭ ‬والمهن‭ ‬البحرينية،‭ ‬والجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لأخصائي‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وجمعية‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬البحرينية،‭ ‬والمؤسسة‭ ‬البحرينية‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

وفي‭ ‬كلمتها‭ ‬بمستهل‭ ‬البرنامج،‭ ‬أشادت‭ ‬العوضي‭ ‬بتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنها‭ ‬تُعد‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعكس‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تسهل‭ ‬وتضمن‭ ‬وصول‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وإبراز‭ ‬الصورة‭ ‬المشرقة‭ ‬لواقع‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطور‭ ‬مشاركة‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التوعوي،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬حدد‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأولويات‭ ‬هو‭ ‬البرنامج‭ ‬التوعوي‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتشجيعها‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬وممارسة‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات،‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬للمسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأوضحت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبشراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والوزارات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬هو‭ ‬ضمن‭ ‬توجهات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬امتثالًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وللقرارات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتعديل‭ ‬أحكام‭ ‬ميثاق‭ ‬إدارة‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬لمراعاة‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭.‬

وخلال‭ ‬الفعالية،‭ ‬قدم‭ ‬علي‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عرضا‭ ‬مرئيا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‮»‬،‭ ‬استعرض‭ ‬فيه‭ ‬مفهوم‭ ‬ومبادئ‭ ‬وتاريخ‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬والتوجهات‭ ‬الدولية‭ ‬لمدى‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المتطلبات‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬91‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬ميثاق‭ ‬إدارة‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬هي‭ ‬متطلبات‭ ‬خاصة‭ ‬بتمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬مثل‭ ‬وجوب‭ ‬مراعاة‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة،‭ ‬والتزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬إحصائيات‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭?‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركة‭ ‬السنوي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصنَّف‭ ‬هذه‭ ‬الإحصائية‭ ‬بحسب‭ ‬الجنس‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬يعزز‭ ‬التطور‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬ملف‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الأجندة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬مثمنًا‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬لتكون‭ ‬قـوة‭ ‬مؤثـرة‭ ‬في‭ ‬نهـوض‭ ‬المجتمـع‭ ‬ونمـوه‭.‬

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