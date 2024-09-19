((الأعلى للمرأة)) ينظم برنامجا توعويا حول تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة برنامجا توعويا بعنوان «تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة»، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة لولوة العوضي، وعدد من الممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، والاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، والجمعية البحرينية لأخصائي الاستثمار، وجمعية الاقتصاديين البحرينية، والمؤسسة البحرينية لريادة الأعمال.
وفي كلمتها بمستهل البرنامج، أشادت العوضي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بشأن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين، مؤكدةً أنها تُعد مصدر فخر لمملكة البحرين، وتعكس حرص الحكومة على تطوير البيئة المناسبة التي تسهل وتضمن وصول المرأة البحرينية إلى المراكز القيادية في القطاع الخاص، وإبراز الصورة المشرقة لواقع المملكة على صعيد تطور مشاركة وتقدم المرأة في مختلف المجالات.
كما أعربت عن الشكر والتقدير لوزارة الصناعة والتجارة على التعاون في تنظيم هذا البرنامج التوعوي، مؤكدةً أن المجلس الأعلى للمرأة حدد أولويات العمل لعام 2024، ومن بين هذه الأولويات هو البرنامج التوعوي الذي يهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين، وتمكين المرأة وتشجيعها على تولي المناصب القيادية وممارسة دور فعال في مجالس إدارة الشركات، كركيزة أساسية للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم.
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، وبشراكة مثمرة مع مختلف الجهات الرسمية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تمكن من الوصول إلى مرحلة متقدمة في كل المجالات، مشيرة إلى أن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات هو ضمن توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، امتثالًا لتوجيهات مجلس الوزراء وللقرارات التي صدرت عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة ذات الصلة بتعديل أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات لمراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، وتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة هذه الشركات.
وخلال الفعالية، قدم علي العلوي رئيس قسم حوكمة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة عرضا مرئيا بعنوان «تمثيل المرأة والتوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات المساهمة»، استعرض فيه مفهوم ومبادئ وتاريخ حوكمة الشركات، والتوجهات الدولية لمدى تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة، مشيرا إلى أنه من أبرز المتطلبات على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين التي تضمنها القرار رقم (91) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، هي متطلبات خاصة بتمثيل المرأة مثل وجوب مراعاة تمثيل المرأة ضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، والتزام الشركة بالإفصاح عن إحصائيات العضوية في مجلس إدارتها?ضمن تقرير حوكمة الشركة السنوي على أن تصنَّف هذه الإحصائية بحسب الجنس.
وأكد أن التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة، يعزز التطور اللافت الذي شهده ملف التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين كواحد من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمنًا جهود المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز الوعي حول التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة، وتمكين المرأة لتكون قـوة مؤثـرة في نهـوض المجتمـع ونمـوه.
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