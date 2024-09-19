الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬رام‭ ‬شاندرا‭ ‬بوديل‭ ‬رئيس‭ ‬نيبال‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الدستور‭ ‬لبلاده‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬خادجا‭ ‬براساد‭ ‬أولي‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬نيبال‭.‬