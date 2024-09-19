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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور

9/19/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬رام‭ ‬شاندرا‭ ‬بوديل‭ ‬رئيس‭ ‬نيبال‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الدستور‭ ‬لبلاده،‭ ‬وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬نيبال‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬رام‭ ‬شاندرا‭ ‬بوديل‭ ‬رئيس‭ ‬نيبال‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الدستور‭ ‬لبلاده‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬خادجا‭ ‬براساد‭ ‬أولي‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬نيبال‭.‬

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