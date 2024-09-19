الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل رئيس نيبال بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب نيبال الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل رئيس نيبال بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد خادجا براساد أولي رئيس وزراء نيبال.
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