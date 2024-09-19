بتوجيه من قرينة الملك.. د. فاطمة البلوشي تشارك في أعمال النسخة الرابعة للمنتدى النسائي ((الأوراسي 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بتوجيه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، شاركت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي عضو المجلس الأعلى للمرأة في أعمال النسخة الرابعة للمنتدى النسائي (الأوراسي) لعام 2024، والذي يقام برئاسة فالنتينا إيفانوفنا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الفدرالي الروسي تحت عنوان: «المرأة من أجل بناء الثقة والتعاون العالمي»، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر 2024، بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا، حيث يعد المنتدى منصة دولية رسمية للحوار وتوطيد التعاون بين القيادات النسائية من جميع القارات بهدف تطوير القرارات المشتركة حول قضايا التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتطوير التقنيات الجديدة، وضمان نمط حياة صحي، والسلامة البيئية، وتعزيز المشاريع الخيرية والاجتماعية.
وأشارت الدكتورة البلوشي في كلمة ألقتها خلال الجلسة العامة للمنتدى إلى المرحلة الجديدة لمسيرة المرأة البحرينية منذ الانطلاقة المباركة للمشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وما حققته من نقله نوعية تميزت بالعمل المؤسسي الجاد الذي عزز من دورها، مشيرة إلى الدور الرائد للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم، ودوره في رسم السياسة العامة لمشاركة المرأة وفق منهجيات علمية اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي اعتمدت من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في عام 2005.
ولفتت د. البلوشي في كلمتها إلى أهم المبادرات والمشاريع الوطنية التي ساهمت في إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الوطنية، مشيرة في هذا السياق إلى النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين الذي يعد آلية علمية لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط نحو تحقيق التوازن على مستوى توزيع الموارد بشكل يقلص ويغلق أي فجوات تؤثر في أوجه تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على المستوى الوطني، والذي نتج عنه إنشاء «لجان تكافؤ الفرص» في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة.
وأشارت د. البلوشي إلى إطلاق جائزة لتقدم المرأة البحرينية تحمل اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة كإحدى أهم المبادرات النوعية لتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك الأفراد، ليتم بعدها تبنيها على نطاق هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإطلاق النسخة العالمية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، داعية في هذا الإطار المشاركين جميع دول العالم للمشاركة في النسخة الثالثة من الجائزة العالمية والتي تنطلق هذا العام 2024.
وأكدت الدكتورة البلوشي تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات على صعيد تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى تنفيذ «برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية»، الذي ساهم في رفع مشاركة المرأة في السلطة التشريعية ومشاركتها بالمجالس البلدية، ووصلوها إلى رئاسة مجلس النواب عام 2018 ونائب رئيس مجلس بلدي، لافتة إلى أن المرأة في مملكة البحرين قد شاركت في الانتخابات البلدية عام 1926م وهي أول دولة عربية تتم فيها مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية.
كما يتخلل المنتدى الحوار بين النساء في روسيا والوطن العربي ومناقشات بين القطاع العام والخاص وقادة الرأي العام.
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