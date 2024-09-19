بتوجيه من قرينة الملك.. د. فاطمة البلوشي تشارك في أعمال النسخة الرابعة للمنتدى النسائي ((الأوراسي 2024))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬البلوشي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقتها‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬للمنتدى‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬لمسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬منذ‭ ‬الانطلاقة‭ ‬المباركة‭ ‬للمشروع‭ ‬التنموي‭ ‬الشامل‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نقله‭ ‬نوعية‭ ‬تميزت‭ ‬بالعمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬الجاد‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬دورها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬لمشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬وفق‭ ‬منهجيات‭ ‬علمية‭ ‬اعتمدتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭.‬

ولفتت‭ ‬د‭. ‬البلوشي‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬إدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬النموذج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬آلية‭ ‬علمية‭ ‬لواضعي‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬العامة‭ ‬والمشرعين‭ ‬ومنفذي‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬توزيع‭ ‬الموارد‭ ‬بشكل‭ ‬يقلص‭ ‬ويغلق‭ ‬أي‭ ‬فجوات‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬أوجه‭ ‬تحقيق‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬والذي‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬لجان‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‮»‬‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭.‬

وأشارت‭ ‬د‭. ‬البلوشي‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كإحدى‭ ‬أهم‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وكذلك‭ ‬الأفراد،‭ ‬ليتم‭ ‬بعدها‭ ‬تبنيها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬هيئة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمرأة،‭ ‬بإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬العالمية‭ ‬لجائزة‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬العالمية‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة،‭ ‬داعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬المشاركين‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الجائزة‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬2024‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬البلوشي‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬صنع‭ ‬القرار،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬التمكين‭ ‬السياسي‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ومشاركتها‭ ‬بالمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬ووصلوها‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬عام‭ ‬1926م‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬تتم‭ ‬فيها‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭.‬

كما‭ ‬يتخلل‭ ‬المنتدى‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬ومناقشات‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬وقادة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭.‬