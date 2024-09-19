القائد العام يتفقد إحدى وحدات قوة الدفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين ضمن زيارة معاليه المستمرة لمختلف الأسلحة والوحدات للاطلاع على جاهزيتها القتالية واستعداداتها العسكرية والإدارية، وذلك صباح أمس.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل من الله عز وجل ثم بالرعاية السامية الدائمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء فإن قوة دفاع البحرين كانت وما زالت تمضي في مسيرتها الطموحة نحو مدارج الرقي القتالي والتقدم الإداري والتطور والتحديث التدريبي، وبفضل من الله وعونه ومن ثم بجهود مخلصة من منتسبيها تقوم هذه القوة الشامخة بأداء دورها الوطني السامي في الذود عن أراضي المملكة وأجوائها ومياهها، ورجالها الأوفياء دائماً لا يدخرون سعياً لتحقيق الإنجازات الوطنية المشرفة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
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