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القائد العام يتفقد إحدى وحدات قوة الدفاع

9/19/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لإحدى‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬زيارة‭ ‬معاليه‭ ‬المستمرة‭ ‬لمختلف‭ ‬الأسلحة‭ ‬والوحدات‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬جاهزيتها‭ ‬القتالية‭ ‬واستعداداتها‭ ‬العسكرية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬ثم‭ ‬بالرعاية‭ ‬السامية‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فإن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬تمضي‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الطموحة‭ ‬نحو‭ ‬مدارج‭ ‬الرقي‭ ‬القتالي‭ ‬والتقدم‭ ‬الإداري‭ ‬والتطور‭ ‬والتحديث‭ ‬التدريبي،‭ ‬وبفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬وعونه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بجهود‭ ‬مخلصة‭ ‬من‭ ‬منتسبيها‭ ‬تقوم‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الشامخة‭ ‬بأداء‭ ‬دورها‭ ‬الوطني‭ ‬السامي‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬أراضي‭ ‬المملكة‭ ‬وأجوائها‭ ‬ومياهها،‭ ‬ورجالها‭ ‬الأوفياء‭ ‬دائماً‭ ‬لا‭ ‬يدخرون‭ ‬سعياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬‮

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