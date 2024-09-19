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وزير الصحة اللبناني: حصيلة تفجيرات اليوميين الماضيين 37 قتيلا و2931 مصابا

9/19/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 19 - 9 (كونا) -- أكد وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض اليوم الخميس أن إجمالي حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي هزت لبنان اليومين الماضيين هي 37 قتيلا و2931 مصابا.
وقال الوزير الأبيض خلال مؤتمر صحفي إن حصيلة ضحايا يوم الأول من أمس الثلاثاء "وهو اليوم الأول للخرقين الأمنيين السيبرانيين" هو 12 قتيلا من بينهم أطفال و2323 جريحا موزعين ما بين إصابات بليغة ومتوسطة من بينهم 226 مصابا يتلقون رعاية في غرف العناية المركزة.
وأضاف أن حصيلة ضحايا الموجة الثانية من "الهجوم السيبراني" الذي استهدف أجهزة اتصال لاسلكية وكانت أمس الأربعاء هي 25 قتيلا وإصابة 608 مصابين من بينهم 61 حالة يتلقون عناية فائقة في 64 مستشفى.
وأوضح أن وزارة الصحة أعلنت منذ اللحظة الأولى لحصول الخرق الأمني في اليومين الماضيين أنها ستغطي تكاليف علاج وإسعاف الجرحى كافة مشيرا إلى أنه تم وضع آلية سريعة لإحالة أوراق تكاليف المصابين في المستشفيات الخاصة إلى وزارة المالية من أجل صرف مستحقات المستشفيات " فتستعيد الجهوزية تحسبا من أي طارئ آخر".
وشدد على أهمية بقاء القطاع الصحي اللبناني في "أعلى درجة من الجهوزية" خصوصا مع تصاعد وتيرة الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب عن شكره وتقديره للطواقم الطبية والصحية من أطباء وممرضين وعاملين وكوادر الإسعافات على "الاستجابات السريعة لنداءات الاستغاثة" والمستشفيات التي قامت باستقبال الجرحى والمصابين خلال اليومين الماضيين.
واعتبر أن ما حصل من في اليومين الماضيين "جريمة حرب إذ ان غالبية الإصابات سجلت في أماكن مدنية وليس في ميدان الحرب" مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تقوم بواجبها من خلال توجيهها الدعوة لانعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للسيادة اللبنانية.
وشهد لبنان خلال اليومين الماضيين سلسلة انفجارات طاولت عددا من المناطق بسبب تفجير أجهزة اتصال محمولة وأنظمة لاسلكية. (النهاية)

ف ز / م ن ف




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