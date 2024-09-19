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إسبانيا تدين تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان

9/19/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 9 (كونا) -- دانت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان التي تسببت في اليومين الماضيين في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بينهم عدد كبير من السكان المدنيين.
واعتبرت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان أن "الهجمات العشوائية تتعارض مع القانون الإنساني الدولي" وتهدد أمن واستقرار لبنان والاحتلال الإسرائيلي والمنطقة برمتها.
ودعا البيان جميع الأطراف الفاعلة إلى "ضبط النفس وتجنب تصعيد أكبر للعنف" محذرا من خطر نشوب "حرب مفتوحة ذات عواقب غير متوقعة".
وأكد وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أن إجمالي حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي هزت لبنان اليومين الماضيين هي 37 قتيلا و2931 مصابا. (النهاية)

ه ن د / م ع ع




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