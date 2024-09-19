إسبانيا تدين تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 19 - 9 (كونا) -- دانت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس تفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان التي تسببت في اليومين الماضيين في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بينهم عدد كبير من السكان المدنيين.
واعتبرت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان أن "الهجمات العشوائية تتعارض مع القانون الإنساني الدولي" وتهدد أمن واستقرار لبنان والاحتلال الإسرائيلي والمنطقة برمتها.
ودعا البيان جميع الأطراف الفاعلة إلى "ضبط النفس وتجنب تصعيد أكبر للعنف" محذرا من خطر نشوب "حرب مفتوحة ذات عواقب غير متوقعة".
وأكد وزير
الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أن إجمالي حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي هزت لبنان اليومين الماضيين هي 37 قتيلا و2931 مصابا. (النهاية)
ه ن د / م ع ع
MENAFN19092024000071011013ID1108694030
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