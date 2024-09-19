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خبراء أمميون: التفجيرات الأخيرة بلبنان وسوريا قد ترقى إلى جرائم الحرب

9/19/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 19 - 9 - (كونا) -- حذرت مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن "التلاعب الكيدي" بأجهزة الاتصال واللاسلكي الذي سبب التفجيرات الأخيرة "المنسقة والمتزامنة" في لبنان وسوريا قد يرقى إلى مستوى "جرائم الحرب".
جاء ذلك في بيان وقع عليه خبراء أمميون من بينهم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن سول والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة موريس تيدبال - بينز والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد.
ووصف الخبراء في بيان صحفي التفجيرات ب"الانتهاكات المروعة" للقانون الدولي وطالبوا بتحقيق "شامل وسريع ومستقل" لضمان مساءلة المسؤولين عن "أعمال القتل المتعمد".
كما أضافوا أن "هذه الأعمال تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين ومهاجمتهم وقتلهم وشن هجمات عشوائية فضلا عن انتهاك الحق في الحياة".
وطالب الخبراء الأمميون الدول بتقديم المسؤولين عن هذه التفجيرات إلى العدالة من خلال ممارسة الولاية القضائية الدولية على "جرائم الحرب".
ودعوا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى العمل على "استعادة السلام والعدالة في العالم" داعين أطراف الصراع إلى "احترام القانون الدولي والسعي لإيجاد حلول سلمية".
وذكر الخبراء أن "القانون الإنساني يحظر استخدام المتفجرات المخفية في أجسام محمولة تبدو في ظاهرها غير ضارة مثل أجهزة الاتصال واللاسلكي" مشيرين إلى أن "استعمالها دون التحقق المسبق من كل هدف ودون التمييز بين المدنيين أو غير المدنيين هو حتما انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وأكد وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أن إجمالي حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي هزت لبنان اليومين الماضيين هي 37 قتيلا و2931 مصابا. (النهاية)

ا م خ / ر س




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