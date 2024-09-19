(لوفتهانزا) تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى 3 مدن بالشرق الأوسط لأسباب أمنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 19 - 9 (كونا) -- أعلنت المجموعة الألمانية للنقل الجوي (لوفتهانزا) اليوم الخميس تمديد تعليق رحلاتها من ثلاث مدن بالشرق الأوسط وإليها بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وقالت (لوفتهانزا) في بيان من مقرها بمدينة (فرانكفورت) جنوب وسط ألمانيا إنها ستلغي جميع رحلاتها من مطاري (طهران) و(تل أبيب) وإليهما حتى 24 سبتمبر الجاري بينما سيسري هذا التعليق على مطار (بيروت) حتى 26 أكتوبر المقبل.
وأضاف البيان أن المجموعة ستواصل مراقبة الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط عن كثب وستتخذ القرار المناسب بحسب تطور الوضع الأمني هناك.
وكانت المجموعة المكونة من الشركة الأم (لوفتهانزا) والخطوط النمساوية والسويسرية وطيران (بروكسل) قد أوقفت الرحلات إلى المدن الثلاث بعد انفجارات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي شهدها لبنان في اليومين الماضيين.
وأكد وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أن إجمالي حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي هزت بلاده اليومين الماضيين هي 37 قتيلا و2931 مصابا. (النهاية)
ع ن ج / م ع ع
MENAFN19092024000071011013ID1108694028
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.