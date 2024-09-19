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(لوفتهانزا) تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى 3 مدن بالشرق الأوسط لأسباب أمنية

9/19/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 19 - 9 (كونا) -- أعلنت المجموعة الألمانية للنقل الجوي (لوفتهانزا) اليوم الخميس تمديد تعليق رحلاتها من ثلاث مدن بالشرق الأوسط وإليها بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وقالت (لوفتهانزا) في بيان من مقرها بمدينة (فرانكفورت) جنوب وسط ألمانيا إنها ستلغي جميع رحلاتها من مطاري (طهران) و(تل أبيب) وإليهما حتى 24 سبتمبر الجاري بينما سيسري هذا التعليق على مطار (بيروت) حتى 26 أكتوبر المقبل.
وأضاف البيان أن المجموعة ستواصل مراقبة الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط عن كثب وستتخذ القرار المناسب بحسب تطور الوضع الأمني هناك.
وكانت المجموعة المكونة من الشركة الأم (لوفتهانزا) والخطوط النمساوية والسويسرية وطيران (بروكسل) قد أوقفت الرحلات إلى المدن الثلاث بعد انفجارات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي شهدها لبنان في اليومين الماضيين.
وأكد وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أن إجمالي حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي هزت بلاده اليومين الماضيين هي 37 قتيلا و2931 مصابا. (النهاية)

ع ن ج / م ع ع




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