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الرئيس الفرنسي يدعو إلى تجنب الحرب في الشرق الأوسط

9/19/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 19 - 9 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس جميع الاطراف إلى العمل على "تجنب الحرب" في الشرق الأوسط معربا عن قلقه "العميق" في أعقاب سلسلة الانفجارات في لبنان.
ونقلت محطة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية عن قصر الرئاسة (الإليزيه) القول إن ماكرون تحدث هاتفيا اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون بالإضافة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونسبت المحطة إلى ماكرون إعرابه عن تضامنه مع الشعب اللبناني وعن تعازيه لأسر الضحايا المدنيين.
وأوضح (الإليزيه) أن ماكرون أعرب عن قلقه "العميق" في أعقاب سلسلة الانفجارات في لبنان مؤكدا أنها "تساهم في تصعيد خطر للتوترات في المنطقة ما يعرض السكان المدنيين للخطر".
ودعا الرئيس الفرنسي في الوقت نفسه الأطراف اللبنانية إلى "التحلي بالمسؤولية" لتجنب التصعيد وبعث برسائل "ضبط النفس والاعتدال".
يذكر أن وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أن إجمالي حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي هزت بلاده اليومين الماضيين هي 37 قتيلا و2931 مصابا. (النهاية)

م ع / م ع ع




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