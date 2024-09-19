الرئيس الفرنسي يدعو إلى تجنب الحرب في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 19 - 9 (كونا) -- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اليوم الخميس جميع الاطراف إلى العمل على "تجنب الحرب" في الشرق الأوسط معربا عن قلقه "العميق" في أعقاب سلسلة الانفجارات في لبنان.
ونقلت محطة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية عن قصر الرئاسة (الإليزيه) القول إن ماكرون تحدث هاتفيا اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون بالإضافة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونسبت المحطة إلى ماكرون إعرابه عن تضامنه مع الشعب اللبناني وعن تعازيه لأسر الضحايا المدنيين.
وأوضح (الإليزيه) أن ماكرون أعرب عن قلقه "العميق" في أعقاب سلسلة الانفجارات في لبنان مؤكدا أنها "تساهم في تصعيد خطر للتوترات في المنطقة ما يعرض السكان المدنيين للخطر".
ودعا الرئيس الفرنسي في الوقت نفسه الأطراف اللبنانية إلى "التحلي بالمسؤولية" لتجنب التصعيد وبعث برسائل "ضبط النفس والاعتدال".
يذكر أن وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أن إجمالي حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي هزت بلاده اليومين الماضيين هي 37 قتيلا و2931 مصابا. (النهاية)
م ع / م ع ع
MENAFN19092024000071011013ID1108694027
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