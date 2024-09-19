وزيرا الخارجية الفرنسي والأمريكي يعربان عن قلقهما إزاء الوضع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 19 - 9 (كونا) -- أعرب وزير
الخارجية الفرنسي المستقيل ستيفان سيجورنيه ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس عن قلقهما بشأن الوضع في الشرق الأوسط داعين جميع الأطراف إلى التهدئة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سيجورنيه وبلينكن للصحفيين عقب اجتماعهما بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.
وأوضح سيجورنيه أن الولايات المتحدة وفرنسا تنسقان لتقديم رسائل لجميع الأطراف تدعو إلى خفض التصعيد.
من جهته أكد بلينكن أن الولايات المتحدة وفرنسا متحدتان في الدعوة إلى "ضبط النفس" والحث على إيقاف التصعيد عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط بشكل عام وعندما يتعلق الأمر بلبنان بشكل خاص.
وقال بلينكن "لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي طرف يزيد الوضع صعوبة" مشددا على أهمية عدم التصعيد في ظل مواصلة المجتمع الدولي العمل للتواصل إلى اتفاق على إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكان بلينكن وصل إلى باريس في وقت سابق اليوم من أجل مناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان مع نظيره الفرنسي وأيضا مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والإيطالي أنتونيو تاياني بالإضافة إلى الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر (الإليزيه). (النهاية)
م ع / م ع ع
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