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وزيرا الخارجية الفرنسي والأمريكي يعربان عن قلقهما إزاء الوضع في الشرق الأوسط

9/19/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 19 - 9 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية الفرنسي المستقيل ستيفان سيجورنيه ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس عن قلقهما بشأن الوضع في الشرق الأوسط داعين جميع الأطراف إلى التهدئة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سيجورنيه وبلينكن للصحفيين عقب اجتماعهما بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.
وأوضح سيجورنيه أن الولايات المتحدة وفرنسا تنسقان لتقديم رسائل لجميع الأطراف تدعو إلى خفض التصعيد.
من جهته أكد بلينكن أن الولايات المتحدة وفرنسا متحدتان في الدعوة إلى "ضبط النفس" والحث على إيقاف التصعيد عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط بشكل عام وعندما يتعلق الأمر بلبنان بشكل خاص.
وقال بلينكن "لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي طرف يزيد الوضع صعوبة" مشددا على أهمية عدم التصعيد في ظل مواصلة المجتمع الدولي العمل للتواصل إلى اتفاق على إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكان بلينكن وصل إلى باريس في وقت سابق اليوم من أجل مناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان مع نظيره الفرنسي وأيضا مع نظيريه البريطاني ديفيد لامي والإيطالي أنتونيو تاياني بالإضافة إلى الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر (الإليزيه). (النهاية)

م ع / م ع ع




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