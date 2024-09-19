انطلاق فعاليات البطولة الدولية الخامسة لذوي القدرات الخاصة في مصر بمشاركة كويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 19 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس البطولة الدولية الخامسة لذوي القدرات الخاصة في مدينة (الشروق) المصرية شرقي العاصمة القاهرة بمشاركة 244 لاعبا يمثلون 20 ناديا من بينهم نادي الطموح الكويتي الرياضي
للإعاقات الذهنية.
وشهدت انطلاقة اليوم الأول منافسات السباحة في أحواض نادي (هليوبوليس) المضيف للبطولة شرقي القاهرة بمشاركة ثلاث دول عربية هي مصر والجزائر ولبنان.
وتقام صباح غد الجمعة منافسات الفروسية فيما تقام منافسات تنس
الطاولة مساء غد قبل اختتام البطولة بمنافسات ألعاب القوى بعد غد السبت.
وتتنافس الأندية المشاركة بالبطولة التي يقيمها نادي (هليوبوليس) المصري في أربع رياضات هي السباحة والفروسية وألعاب القوى وكرة الطاولة.
ويشارك (نادي الطموح الكويتي) في منافسات كرة الطاولة وألعاب القوى التي تبدأ يومي الجمعة والسبت بوفد يرأسه أمين السر المساعد للنادي فهد السهلي ويضم ثلاثة لاعبين هم محسن المشموم وحسن المطوع ومحمد العتيبي إضافة إلى مدرب النادي بلال الهمامي.
وتشمل قائمة الأندية المشاركة إلى جانب (نادي الطموح) 20 ناديا من بينها نادي (الهاوي) الجزائري ونادي (إس إيه إيه) اللبناني وأندية مصرية مثل (هليوبوليس) و(الأهلي) و(الزمالك) و(الجزيرة) و(نادي الصيد) و(الزهور) و(سموحة) و(سبورتنغ) علاوة على نادي (الفروسية) ونادي (وادي دجلة) بعدد إجمالي يصل إلى 244 لاعبا ولاعبة.
وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين المصريين في مقدمتهم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ورئيس الوزراء الأسبق أبراهيم محلب وبعض رموز الرياضة المصرية.
وشهد الحفل عروضا فنية أداها أبناء نادي (هليوبوليس) من ذوي القدرات الخاصة إلى جانب فقرات تعريفية عن منافسات البطولة لألعاب السباحة والفروسية وكرة الطاولة وألعاب القوى. (النهاية)
م م / م ع ع
MENAFN19092024000071011013ID1108694025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.