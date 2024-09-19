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انطلاق فعاليات البطولة الدولية الخامسة لذوي القدرات الخاصة في مصر بمشاركة كويتية

9/19/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 19 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس البطولة الدولية الخامسة لذوي القدرات الخاصة في مدينة (الشروق) المصرية شرقي العاصمة القاهرة بمشاركة 244 لاعبا يمثلون 20 ناديا من بينهم نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية.
وشهدت انطلاقة اليوم الأول منافسات السباحة في أحواض نادي (هليوبوليس) المضيف للبطولة شرقي القاهرة بمشاركة ثلاث دول عربية هي مصر والجزائر ولبنان.
وتقام صباح غد الجمعة منافسات الفروسية فيما تقام منافسات تنس الطاولة مساء غد قبل اختتام البطولة بمنافسات ألعاب القوى بعد غد السبت.
وتتنافس الأندية المشاركة بالبطولة التي يقيمها نادي (هليوبوليس) المصري في أربع رياضات هي السباحة والفروسية وألعاب القوى وكرة الطاولة.
ويشارك (نادي الطموح الكويتي) في منافسات كرة الطاولة وألعاب القوى التي تبدأ يومي الجمعة والسبت بوفد يرأسه أمين السر المساعد للنادي فهد السهلي ويضم ثلاثة لاعبين هم محسن المشموم وحسن المطوع ومحمد العتيبي إضافة إلى مدرب النادي بلال الهمامي.
وتشمل قائمة الأندية المشاركة إلى جانب (نادي الطموح) 20 ناديا من بينها نادي (الهاوي) الجزائري ونادي (إس إيه إيه) اللبناني وأندية مصرية مثل (هليوبوليس) و(الأهلي) و(الزمالك) و(الجزيرة) و(نادي الصيد) و(الزهور) و(سموحة) و(سبورتنغ) علاوة على نادي (الفروسية) ونادي (وادي دجلة) بعدد إجمالي يصل إلى 244 لاعبا ولاعبة.
وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين المصريين في مقدمتهم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ورئيس الوزراء الأسبق أبراهيم محلب وبعض رموز الرياضة المصرية.
وشهد الحفل عروضا فنية أداها أبناء نادي (هليوبوليس) من ذوي القدرات الخاصة إلى جانب فقرات تعريفية عن منافسات البطولة لألعاب السباحة والفروسية وكرة الطاولة وألعاب القوى. (النهاية)

م م / م ع ع




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