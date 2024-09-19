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تطبيق (سهل) الحكومي يوقف مؤقتا تقديم خدماته الإلكترونية اعتبارا من الساعة 15ر12 صباح الجمعة للصيانة الدورية

9/19/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 9 (كونا) -- أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم "إيقاف مؤقت" للخدمات التي يقدمها التطبيق اعتبارا من الساعة 15ر12 (صباح يوم غد الجمعة) لإجراء الصيانة الدورية.
وقال كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الخميس إن فريق العمل المتخصص يسعى جاهدا لإعادة الخدمات المقدمة عبر (التطبيق) في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين بذات الكفاءة والفعالية.
وأشاد بـ"التفهم الواضح وتقبل المستخدمين لمثل هذا الإيقاف المؤقت للخدمات بغرض الصيانة الدورية التقنية لما ستمثله هذه العملية من فرصة لتطوير وتحديث إمكانيات التطبيق الحكومي ليقدم خدمات أفضل وبسلاسة أكبر".
يذكر أن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) شهد إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة تم تنفيذها إلكترونيا من قبل أكثر من 3ر2 مليون مستخدم مباشرة خلال ثلاثة أعوام من انطلاقته علما بأن 37 جهة حكومية تقدم نحو 400 خدمة إلكترونية من خلاله. (النهاية)

س م ر / م ص ع



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