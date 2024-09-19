تطبيق (سهل) الحكومي يوقف مؤقتا تقديم خدماته الإلكترونية اعتبارا من الساعة 15ر12 صباح الجمعة للصيانة الدورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 19 - 9 (كونا) -- أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم "إيقاف مؤقت" للخدمات التي يقدمها التطبيق اعتبارا من الساعة 15ر12 (صباح يوم غد الجمعة) لإجراء الصيانة الدورية.
وقال كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم الخميس إن فريق العمل المتخصص يسعى جاهدا لإعادة الخدمات المقدمة عبر (التطبيق) في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين بذات الكفاءة والفعالية.
وأشاد بـ"التفهم الواضح وتقبل المستخدمين لمثل هذا الإيقاف المؤقت للخدمات بغرض الصيانة الدورية التقنية لما ستمثله هذه العملية من فرصة لتطوير وتحديث إمكانيات التطبيق الحكومي ليقدم خدمات أفضل وبسلاسة أكبر".
يذكر أن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) شهد إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة تم تنفيذها إلكترونيا من قبل أكثر من 3ر2 مليون مستخدم مباشرة خلال ثلاثة أعوام من انطلاقته علما بأن 37 جهة حكومية تقدم نحو 400 خدمة إلكترونية من خلاله. (النهاية)
س م ر / م ص ع
MENAFN19092024000071011013ID1108694024
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