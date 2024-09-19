مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: ارتفاع المشاركة بالدورة الحالية للجمعية العامة يجسد مكانة المنظومة الأممية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي اليوم الخميس أن الارتفاع الملحوظ في المشاركة بالأسبوع رفيع المستوى للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة يجسد حقيقة المكانة التي تتمتع بها المنظومة الأممية ونشاطها في العديد من التحديات المعقدة.
وسيترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحالية ممثل
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وقال السفير البناي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن السنة الحالية "استثنائية ومختلفة" عن السنوات الماضية إذ من المقرر أن يشارك في الأسبوع رفيع المستوى 93 رئيس دولة و45 رئيس حكومة وهو ارتفاع بارز عن العام الماضي في الدورة ال78 للجمعية العامة.
وأضاف البناي أن هذا الحدث الأممي الرفيع الذي يعقد في سبتمبر من كل عام يجمع رؤساء دول وحكومات ووزراء معنيين بمختلف المجالات والقطاعات لا سيما السياسية والاقتصادية والصحية وكذلك مسؤولين دبلوماسيين وفنيين في آن واحد.
وأشار سفير الكويت إلى أنه من المقرر أن يلقي ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كلمة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء 26 سبتمبر الحالي وستركز الكلمة على أبرز القضايا والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
وبين أن كلمة سموه حفظه الله ستركز أيضا على موقف البلاد تجاه تلك القضايا والتي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والمشهد المأساوي القائم في غزة وفي فلسطين عموما وجهود دولة الكويت الرامية لدعم الاستقرار والأمن إضافة إلى النشاط الكويتي الواسع في المجال الإنساني.
وأضاف السفير البناي أن كلمة دولة الكويت ستشمل لمحة حول الأنشطة المقامة هذه الفترة ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة لا سيما النشاط الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار إلى أنه من المجدول كذلك أن تقام على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى (قمة المستقبل) وما ستركز عليه القمة من تحديات موضوعية تتعلق بالأمم المتحدة باعتبارها "الهيكل الدولي الجامع لنا جميعا".
ولفت البناي إلى "الدور المهم للدبلوماسية الكويتية في الأمم المتحدة من خلال آفاقها الموضوعية والدفع بالارتقاء بالحياة اليومية لشعوب الدول كافة النامية منها والأقل نموا".
وتطرق السفير البناي إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في المجال الصحي معني بمقاومة مضادات الميكروبات قائلا إن "هذا أمر إيجابي كنا ولا نزال داعمين ومؤيدين له وسيترأس وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع" يوم 26 سبتمبر الحالي.
وأعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عن تطلعه للمشاركة في الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة "بالفعالية والحماس المعتاد". (النهاية)
ع س ت / م ع ع
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