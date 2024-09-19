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مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: ارتفاع المشاركة بالدورة الحالية للجمعية العامة يجسد مكانة المنظومة الأممية

9/19/2024 3:10:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي اليوم الخميس أن الارتفاع الملحوظ في المشاركة بالأسبوع رفيع المستوى للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة يجسد حقيقة المكانة التي تتمتع بها المنظومة الأممية ونشاطها في العديد من التحديات المعقدة.
وسيترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحالية ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
وقال السفير البناي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن السنة الحالية "استثنائية ومختلفة" عن السنوات الماضية إذ من المقرر أن يشارك في الأسبوع رفيع المستوى 93 رئيس دولة و45 رئيس حكومة وهو ارتفاع بارز عن العام الماضي في الدورة ال78 للجمعية العامة.
وأضاف البناي أن هذا الحدث الأممي الرفيع الذي يعقد في سبتمبر من كل عام يجمع رؤساء دول وحكومات ووزراء معنيين بمختلف المجالات والقطاعات لا سيما السياسية والاقتصادية والصحية وكذلك مسؤولين دبلوماسيين وفنيين في آن واحد.
وأشار سفير الكويت إلى أنه من المقرر أن يلقي ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله كلمة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء 26 سبتمبر الحالي وستركز الكلمة على أبرز القضايا والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
وبين أن كلمة سموه حفظه الله ستركز أيضا على موقف البلاد تجاه تلك القضايا والتي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والمشهد المأساوي القائم في غزة وفي فلسطين عموما وجهود دولة الكويت الرامية لدعم الاستقرار والأمن إضافة إلى النشاط الكويتي الواسع في المجال الإنساني.
وأضاف السفير البناي أن كلمة دولة الكويت ستشمل لمحة حول الأنشطة المقامة هذه الفترة ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة لا سيما النشاط الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار إلى أنه من المجدول كذلك أن تقام على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى (قمة المستقبل) وما ستركز عليه القمة من تحديات موضوعية تتعلق بالأمم المتحدة باعتبارها "الهيكل الدولي الجامع لنا جميعا".
ولفت البناي إلى "الدور المهم للدبلوماسية الكويتية في الأمم المتحدة من خلال آفاقها الموضوعية والدفع بالارتقاء بالحياة اليومية لشعوب الدول كافة النامية منها والأقل نموا".
وتطرق السفير البناي إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في المجال الصحي معني بمقاومة مضادات الميكروبات قائلا إن "هذا أمر إيجابي كنا ولا نزال داعمين ومؤيدين له وسيترأس وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وفد دولة الكويت المشارك في هذا الاجتماع" يوم 26 سبتمبر الحالي.
وأعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عن تطلعه للمشاركة في الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة "بالفعالية والحماس المعتاد". (النهاية)

ع س ت / م ع ع




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