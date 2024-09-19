يدعو لدين جديد .. تفاصيل بلاغ ضد داعية مصري

MENAFN - Khaberni) خبرني - لا تزال واقعة تحرش داعية مصري شهير تكشف عن تفاصيل جديدة، وممارسات وانتهاكات خطيرة صدمت الرأي العام في مصر.

وأثارت واقعة الشيخ صلاح التيجاني الداعية الشهير والذي يتبعه مريدون من المشاهير والفنانين، ردود أفعال واسعة دفعت محامين لتقديم بلاغات ضده، كما تقدمت مؤسسة قضايا المرأة ببلاغات مماثلة بعد تلقيها 3 بلاغات من عدة فتيات يتهمنه بالتحرش بهن.

بلاغ للنائب العام وكشف عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض أنه تقدم ببلاغ للنائب العام اليوم الخميس، ضد الشيخ صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني وشهرته صلاح الدين التيجاني، أوضح فيه تفاصيل جديدة حول هذا الداعية وممارساته.

وقال المحامي لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن بلاغه تضمن قيام الداعية بتأسيس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون في مصر، أطلق عليها اسم "الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة"، وأنشأ مقرا لها بحي إمبابة بمحافظة الجيزة أطلق عليه "الزاوية التيجانية"، وعكف على بث ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين، وذلك من خلال قيامه بإنشاء موقع رسمي على الشبكة المعلوماتية الدولية تحت مسمى "سماحة الإمام صلاح الدين التيجاني".

أفكار متطرفة ومغلوطة وأضاف المحامي أن الداعية ومن خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قام ببث وإذاعة الدروس والخطب والندوات العامة المرئية والصوتية، كما قام بنشر المئات من التدوينات التي تحتوي على أفكاره المتطرفة والمغلوطة بقصد إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع، وزعزعة عقيدته الوسطية للنيل من الدين الإسلامي وإهدار ثوابته.

وطالب المحامي بمعاقبة الداعية وفقا لنص المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

صور جنسية وتحرش وكان الداعية والذي يعد أحد أقطاب الطرق الصوفية في مصر، قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة عقب اتهامه من جانب فتاة من مريديه بالتحرش بها جنسيا، وإرساله صورا إباحية لها على هاتفها الخاص تضمنت مشاهد جنسية صريحة وكتب تحتها "مشتاق".

وكتبت الفتاة تغريدة قالت فيها إن الشيخ الصوفي أرسل لها صورا إباحية وتحرش بها، كما سبق وأن طلب منها الزواج بنجله في سن 7 سنوات.

مريدين من المشاهير وزاد من الضجة المثارة أن الداعية اشتهر بين مريديه بالورع والتقوى، وله أتباع من الفنانين والمشاهير، وسبق وأن كان وراء زواج الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، حيث كشفت الفنانة وقتها أن هناك علاقة روحانية مشتركة جمعتها بالفنان أحمد سعد بسبب اتباعهم للطريقة الصوفية التي يترأسها هذا الداعية.

وفاجأت مؤسسة قضايا المرأة المصرية الجميع بوقائع أخرى حيث أكدت في بيان رسمي أنها استقبلت ثلاث شكاوى من فتيات يفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني والتحرش الجنسي من جانب الشيخ الشهير.

3 بلاغات تحرش جديدة وذكرت أن النساء والفتيات الثلاث حضرن إلى المؤسسة لطلب الدعم القانوني اللازم والتدخل الفوري لحمايتهن من التهديدات المستمرة التي يتعرضن لها من الشيخ وأتباعه، مشيرة إلى أنها سوف تطلع على كافة الإثباتات والملابسات وتقدم الدعم اللازم للشاكيات ولن تتهاون في الملاحقة القانونية لكل من يحاول تهديدهن.

من جانبها أعلنت الطريقة الصوفية التابع لها الداعية تبرؤها منه، وأعلنت في بيان رسمي صباح أمس الأربعاء أنها تتبرأ من هذا الداعية مؤكدة أنه ليس عالما ومع ذلك يدعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا وحمل لواء الطريقة.

الطريقة الصوفية تتبرأ وقالت الطريقة إنها تتبرأ من كل فعل وقول يمارسه هذا الرجل ويخالف معتقدات أهل السنة، مشيرة إلى أن هذا الشيخ معزول عن أي مسمى تابع للطريقة منذ 5 سنوات.

وكشفت الطريقة أن الداعية غير مسموح له بأي نشاط خاص بالطريقة لعدم أهليته ولثبوت فساد معتقده وانحرافه وتحريفه لأصول الطريقة.