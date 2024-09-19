بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2024 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.