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40 شركة متعثرة تلجأ للإعسار خلال 6 سنوات تجنبا للتصفية

9/19/2024 3:08:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- قال مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي: "إن إجمالي الشركات المتعثرة التي لجأت إلى قانون الإعسار منذ إقراره العام 2018، بلغ نحو 40 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة".
وبين العرموطي خلال افتتاح جلسة توعوية عقدت أمس، في غرفة صناعة عمان حول التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الإعسار أن لجوء هذه الشركات إلى إليه يأتي في إطار محاولة النهوض من جديد لمواصلة أعمالها، وتجنب دخولها في مراحل التصفية والخروج من السوق.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، "أنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله".
وأكد العرموطي خلال الجلسة التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وغرفة صناعة عمان، أن قانون الإعسار يعد بمثابة أداة تشريعية وجدت لخدمة النشاط الاقتصادي وإعادة إحياء الشركات المتعثرة ماليا من جديد بما يضمن ديمومتها واستمرارها بالعمل، وحقوق جميع الأطراف واستقرار العاملين ورأس المال الموجود فيها.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ21 وكيلا للإعسار، موضحا أن المحاكم المختصة وفقا للقانون تقوم بتعيين وكيل إعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف والتنفيذ ضمن جدول زمني محدد.
من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصرواي أهمية عقد مثل هذه الجلسات التوعوية للشركات الصناعية، لتعزيز الاستفادة من منظومة التشريعات والقوانين التي تضمن ممارسة الأعمال.
وأشار القصراوي إلى وجود تعاون مستمر بين الغرفة ودائرة مراقبة الشركات، مؤكدا أن اللجوء لاستخدام القانون للشركات المتعثرة يعود بالنفع على منعة الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مواصلة نشاط أعمال الشركات.
ويأتي عقد الجلسة ضمن مشروع ينفذ من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة مراقبة الشركات، وبتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية والحكومة السويدية، لدعم جهود الحكومة في إنفاذ منظومة الإعسار الوطنية والتي أقرت من خلال قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، ورفع الوعي بهذا القانون والأدوات التي يقدمها لمواصلة إدامة عمل الشركات.
وجرى خلال الجلسة التي حضرها مملثون عن شركات صناعية، التعريف بقانون الإعسار وآليات الاستفادة منه.
يشار إلى أن الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن (MDTF)، تأسس في العام 2019 من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، وتم الإعلان عنه خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في 28 شباط (فبراير) العام 2019، كصندوق ائتماني برنامجي متعدد المانحين ومتعدد الممارسات العالمية.
ويهدف الصندوق الذي يتم تمويله من قبل المملكة المتحدة وهولندا وكندا وألمانيا والنرويج، إلى تقديم الدعم الفني للحكومة الأردنية وبناء القدرات لتمكينها من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع عملية التنفيذ ودعمها. فيما وصلت التزامات المانحين للصندوق إلى أكثر من 70 مليون دولار.

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