النشامى يحافظ على موقعه 68 عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على تصنيفه العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صباح اليوم، باستقراره في المركز 68 عالميا، والمركز التاسع آسيويا، والثامن على الصعيد العربي.
وكان المنتخب الوطني قد تعادل مع المنتخب الكويتي بهدف لمثله بعمان، وفاز على المنتخب الفلسطيني في الجولة الثانية بتصفيات المجموعة الثانية من كأس العالم بنتيجة 3-1 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويتواجد "النشامى" في المركز الأول بالمجموعة الثانية بفارق عدد الأهداف المسجلة عن المنتخب الكوري الجنوبي الذي يملك الرصيد النقطي ذاته، والمنتخب العراقي صاحب المركز الثالث الذي يتقم عليه المنتخب الوطني أيضا بفارق الأهداف
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