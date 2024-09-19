موقف محرج لزوجة إمام عاشور ونجم الأهلي ينقذها (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرضت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، نجم النادي الأهلي المصري، لموقف محرج خلال حضورهما افتتاح أحد المولات الشهيرة الخاصة بالأزياء، مساء أمس الأربعاء.
وسقطت ياسمين حافظ على السجادة الحمراء بعد التقاطها صورًا مع إمام عاشور، ولكن يبدو أن انشغالها بالهاتف المحمول جعلها تتعثر، وتدخَّل نجم الأهلي سريعًا لإنقاذها
وكان إمام عاشور، حصد جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي للدوري المصري 2023 - 2024، متفوقًا على الفلسطيني الدولي وسام أبو علي، زميله بالفريق.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية عبر حسابها الرسمي، فوز إمام عاشور، بجائزة أفضل هدف في الموسم الأخير، وذلك وفقًا لتصويت الجماهير.
وعلقت صفحة رابطة الأندية على هدف إمام عاشور في شباك فاركو بالجولة الـ11 من الموسم الأخير للدوري المصري: "بناء على تصويت الجماهير.. صاروخية إمام عاشور تفوز بهدف موسم 2023-2024".
هدف الموسم
ويستعد الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني، مساء يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
واستطاع الأهلي الفوز بنتيجة 3-0، على حساب جورماهيا في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.
ويحمل فريق الأهلي، لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.
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