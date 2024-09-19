موقف محرج لزوجة إمام عاشور ونجم الأهلي ينقذها (فيديو)



وسقطت ياسمين حافظ على السجادة الحمراء بعد التقاطها صورًا مع إمام عاشور، ولكن يبدو أن انشغالها بالهاتف المحمول جعلها تتعثر، وتدخَّل نجم الأهلي سريعًا لإنقاذها

وكان إمام عاشور، حصد جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي للدوري المصري 2023 - 2024، متفوقًا على الفلسطيني الدولي وسام أبو علي، زميله بالفريق.



وأعلنت رابطة الأندية المصرية عبر حسابها الرسمي، فوز إمام عاشور، بجائزة أفضل هدف في الموسم الأخير، وذلك وفقًا لتصويت الجماهير.



وعلقت صفحة رابطة الأندية على هدف إمام عاشور في شباك فاركو بالجولة الـ11 من الموسم الأخير للدوري المصري: "بناء على تصويت الجماهير.. صاروخية إمام عاشور تفوز بهدف موسم 2023-2024".





هدف الموسم

ويستعد الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني، مساء يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.



واستطاع الأهلي الفوز بنتيجة 3-0، على حساب جورماهيا في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية.



ويحمل فريق الأهلي، لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.