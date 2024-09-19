بعد أزمة الخيانة.. صديقة يامال السابقة تظهر بقميص زميله في برشلونة (صورة)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت أليكس باديلا، صديقة لامين يامال السابقة، استفزاز نجم نادي برشلونة بعد نشر صورة قميص زميله في الفريق الكتالوني.
لامين يامال قد انفصل عن صديقته أليكس باديا، مؤخرًا بسبب ظهورها في فيديو متداول مع أحد الأشخاص؛ ما أثار غضب نجم برشلونة، وألغى متابعتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وعادت أليكس باديلا للأضواء من جديد، بعد أن نشرت صورة لها وهي تلتقط "سيلفي" أمام المرآة، وترتدي قميص النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي، لاعب برشلونة وزميل لامين يامال.
وانقسم المشجعون حول الغرض من تلك الصورة، فالبعض زعم وجود، علاقة بين باديا وفاتي، بينما يرى آخرون أنها محاولة من صديقة يامال السابقة لجذب انتباه فاتي.
يذكر أن أليكس هي طالبة مقيمة في برشلونة، وتبلغ من العمر 16 عامًا.
وتعد باديلا إحدى المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها أكثر من 300 ألف شخص على منصة "تيك توك".
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