بعد أزمة الخيانة.. صديقة يامال السابقة تظهر بقميص زميله في برشلونة (صورة)



لامين يامال قد انفصل عن صديقته أليكس باديا، مؤخرًا بسبب ظهورها في فيديو متداول مع أحد الأشخاص؛ ما أثار غضب نجم برشلونة، وألغى متابعتها على منصات التواصل الاجتماعي.



وعادت أليكس باديلا للأضواء من جديد، بعد أن نشرت صورة لها وهي تلتقط "سيلفي" أمام المرآة، وترتدي قميص النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي، برشلونة وزميل لامين يامال.









وانقسم المشجعون حول الغرض من تلك الصورة، فالبعض زعم وجود، علاقة بين باديا وفاتي، بينما يرى آخرون أنها محاولة من صديقة يامال السابقة لجذب انتباه فاتي.



يذكر أن أليكس هي طالبة مقيمة في برشلونة، وتبلغ من العمر 16 عامًا.

وتعد باديلا إحدى المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها أكثر من 300 ألف شخص على منصة "تيك توك".