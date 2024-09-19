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النعيمات يعود إلى عمان لمباشرة العلاج

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عاد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات إلى عمان اليوم الخميس، لمباشرة علاجه بعد تعرضه للإصابة مؤخرا بكسر في الضلع على مستوى الصدر.
وعاد النعيمات من قطر بعد تواصل اتحاد الكرة مع النادي العربي، بهدف علاج اللاعب في الأردن للالتحاق بالمنتخب الوطني في مباراتيه أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان منتصف الشهر المقبل بتصفيات كأس العالم.

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