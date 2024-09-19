النعيمات يعود إلى عمان لمباشرة العلاج

النعيمات يعود إلى عمان لمباشرة العلاج
التاريخ
9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عاد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات إلى عمان اليوم الخميس، لمباشرة علاجه بعد تعرضه للإصابة مؤخرا بكسر في الضلع على مستوى الصدر.
وعاد النعيمات من قطر بعد تواصل اتحاد الكرة مع النادي العربي، بهدف علاج
اللاعب في الأردن للالتحاق بالمنتخب الوطني في مباراتيه أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان منتصف الشهر المقبل بتصفيات كأس العالم.
MENAFN19092024000072011014ID1108693970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.